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"Наклав у штани": Арестович пожалівся, що його ледь не побив "дідусь" в Іспанії

Руслана Заклінська
1 липня 2025, 16:44
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Чоловік розповів свою версію інциденту і порадив боятися "дідусів і бабусь з авоськами".
'Наклав у штани': Арестович пожалівся, що його ледь не побив 'дідусь' в Іспанії
Арестовича ледь не відгамселив "дідусь"/ Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, скріншот з TikTok

Коротко:

  • Арестович заявив, що в Іспанії на нього збирався напасти 67-річний чоловік
  • Чоловік пригрозив Арестовичу побиттям за "зраду України"
  • Сам чоловік висміяв реакцію Арестовича та порадив йому остерігатися подібних "дідусів і бабусь"

Втікач та колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович поскаржився, що під час прогулянки в іспанській Валенсії його ледь не побив "дідусь". Невідомий погрожував йому побиттям за "зраду України". Про інцидент Арестович розповів в інтерв’ю блогеру Олександру Шелесту.

За словами Арестовича, до нього на узбережжі підійшов "дідусь років за 60" і нібито прямо заявив: "Хочу тебе (неценз. вдарити - Главред)" за зраду України. Ексрадник ОПУ припустив, що ймовірно, цей чоловік колись був його прихильником, але зараз став агресивно налаштованим. У відповідь Арестович пригрозив опоненту викликом поліції та депортацією.

відео дня

Згодом у мережі з’явилося відеозвернення самого "67-річного дідуся", в якому той розповів свою версію інциденту. Він підтвердив, що підійшов до Арестовича в Іспанії й поцікавився його "34-ю вилазкою за лінію фронту", після чого прямо сказав, що хоче вдарити його по обличчю.

"Він злякався - затремтіли руки, впав телефон, екран розбився. І коли я на нього замахнувся, він так прикрився. Поруч стояла моя дружина, 63-річна красуня, дуже шкода, що вона не зняла всієї цієї ганьби. Напевно, він наклав у штани все-таки", - заявив чоловік, іронізуючи над реакцією блогера.

На завершення відео він звернувся до Арестовича із попередженням, щоб той "боявся ходити по європейських містах і набережних", бо там можуть трапитися "такі дідусі, як я, і такі бабусі, як моя дружина, які можуть побити тебе авоськами".

Дивіться відео із поясненням палкої зустрічі з Арестовичем в Іспанії:

'Наклав у штани': Арестович пожалівся, що його ледь не побив 'дідусь' в Іспанії
Арестович поскаржився, що його ледь не побив "дідусь" / Фото: скріншот

Скандальні заяви Олексія Арестовича - новини за темою

Нагадаємо, ексрадник ОПУ Олексій Арестович у прямому ефірі з блогером Шелестом заявив, що зневажає українців, назвавши їх "фуфлом" і "лайном". Він звинуватив громадян у бездіяльності та нездатності відповідати на виклики. Арестович також просував російські наративи, згадавши про "режим КДБ".

Також Арестович викликав хвилю обурення, цинічно прокоментувавши розстріл українських полонених. У соцмережі X він висміяв поведінку військових перед смертю та звинуватив у трагедії не російських окупантів, а українське командування.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський підписав укази про введення в дію рішення РНБО від 1 травня 2025 року щодо персональних санкцій. Під санкції потрапили Олексій Арестович, Мирослав Олешко, Кость Бондаренко, Дмитро Василець, Олександр Скубченко та Павло Оніщенко.

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Хто такий Олексій Арестович

Олексій Миколайович Арестович (нар. 3 серпня 1975, Дедоплісцкаро, Кахетія, Грузинська РСР, СРСР) — український блогер, актор, розвідник, політичний і військовий оглядач, колумніст білорусько-польського походження, організатор психологічних семінарів і тренінгів та благодійного фонду для психологічної підтримки учасників АТО (2014—2017). Спікер ТКГ та радник з інформполітики голови української делегації в Мінській групі (2020—2022). Був радником Офісу президента України (2020—2023), пише Вікіпедія. Виїхав з України.

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