ЗСУ знищили підрозділи "ДНР": спецпризначенці Кадирова ганебно втекли з поля бою

Спецпризначенці Кадирова ганебно втекли з поля бою на Донбасі/ скріншот, УНІАН

Українські захисники продовжують успішно тримати оборону в Донецької області. Підрозділи "Л/ДНР", які були посилені бійцями полку спеціального призначення "Ахмат", були розбиті.

Як повідомив журналіст Роман Цимбалюк, 2 вересня в ході бойових дій була повністю знищена одна штурмова група, яка складалася переважно з військовослужбовців 4 окремої мотострілецької бригади (в/ч Л-74347, Алчевськ) 2 АК.

"Підтверджено смерть 13 і поранення 19 військовослужбовців. Військовослужбовці 4 омсбр, які потрапили в полон ЗС України, розповіли, що їх група була посилена "Ахматівцями", велика частина з яких, відчувши недобре, кинули своїх і втекли в тил", - повідомив журналіст.

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Раніше повідомлялося, що бійці Збройних сил України знищили командира загону спеціального призначення російських окупантів Василя Тонких. Офіцер Росгвардії командував підрозділом "ДНР". Він був ліквідований під Вугледаром Донецької області.

Також повідомлялося, що в Україні "демілітаризували " чергового молодшого офіцера армії РФ. Надір-Шах Акболатов був командиром шостої батареї другого гаубичного артилерійського дивізіону 200-ї артилерійської бригади.

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