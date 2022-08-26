Ґвалтують та погрожують кинути до реактора: окупанти облаштували катівні в бункерах на ЗАЕС

Окупанти влаштували на ЗАЕ катівні / Фото УНИАН

Катівні в підземних бункерах Запорізької АЕС контролює угруповання "Вагнера" (Євген Пригожин), а члени НЗФ "Вагнера" називають, це місце "Енергетик", повідомляє "Східна правозахисна група" в Facebook.

Також відомо, що в'язниця "Енергетик" виконує функції фільтраційного табору.

Єдина умова, за якої людина може вийти з катівні - це викуп, але це "не працює" для проукраїнських активістів та волонтерів

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"Є людина, яка змогла вибратися звідти, її звуть Павло (ім'я змінено, людина знаходиться на підконтрольній території України). Павло місцевий житель і в далекому минулому працівник ЗАЕС", - повідомляють правозахисники.

За словами Павла, окупанти затримують проукраїнськи налаштоване населення цілими сім'ями, ФСБ дозволяє окупантам будь-які форми тортур, обґрунтовуючи це тим, що "все одно, всіх чекає ГААГА якщо окупанти програють війну (так говорили Павлу окупанти). Такі дії жорстокості окупанти стали здійснювати після інформаційного резонансу щодо висвітлення подій в окупованій частині Запорізької області та ЗАЕС.

За словами Павла, серед вагнерівців на ЗАЕС найбільш жорстокими є сирійці і кадирівці. Які одного разу, почувши, що серед полонених є молода дівчина на ім'я Маша, вивели її до сусіднього приміщення і більше чотирьох годин ґвалтували.

Єдиною причиною цієї надлюдської жорстокості було те, що "Маша зрадила "своє російське ім'я, "зв'язавшись з українцями". Також всім, хто там перебуває, з особливим цинізмом повідомили про цю подію у всіх подробицях, радячи "не розголошувати інформацію про цей випадок". А Машу додатково залякали, пообіцявши так само "покарати" її родичів у тимчасово окупованому Мелітополі, які також зараз затримані окупантами.

Ще одним елементом тортур на "Енергетику" є постійні погрози "кинути в реактор"," зробити радіоактивний душ", "назавжди зробити лисими і без зубів".

"Цього не дізнається МАГАТЕ, яке, можливо, і запустять на територію ЗАЕС, але точно не скрізь. Тому що приміщення, які не стосуються безпеки і технологічних процесів на АЕС, ніхто демонструвати не збирається. Ми вважаємо, що комісія МАГАТЕ має провести моніторинг всієї ЗАЕС і також взяти з собою представників МКЧХ і представників Верховоного комісара ООН з прав людини, аби припинити тортури і жорстоке поводження над полоненими в'язниці "Енергетик", - підсумували правоохоронці.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Окупанти ставлять під загрозу не тільки своє існування, а й життя величезної кількості людей. 3 березня війська РФ направили в Енергодар колону бронетехніки з 100 одиниць. 4 березня вони обстріляли Запорізьку АЕС при спробі захопити її. Тоді на атомній електростанції спалахнула пожежа.

Згодом російським військовим вдалося захопити АЕС. Вони розмістили на майданчику станції свої техніку і почали використовувати АЕС як військову базу.

14 березня стало відомо про те, що окупанти підірвали боєприпаси поблизу одного з енергоблоків Запорізької АЕС. На станції були присутні також працівники Росатому.

21 липня стало відомо про те, що окупанти розмістили військову техніку і вибухівку в машинному залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилося поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому Баку зберігається легкозаймиста олія, яку використовують для охолодження парових турбін.

5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього були ризики витоку водню.

9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС. До цього причетні "вагнерівці".

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