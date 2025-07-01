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Історичний стрибок євро та подорожчання долара: новий курс вдарить по гаманцю

Марія Николишин
1 липня 2025, 17:10
117
З’явився офіційний курс валют на середу.
Історичний стрибок євро та подорожчання долара: новий курс вдарить по гаманцю
Новий курс валют на 2 липня / колаж: Главред, фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

  • Яким буде курс валют 2 липня
  • На скільки подорожчало євро

На середу, 2 липня, офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 41,82 грн/дол. Про це йдеться на сайті НБУ.

Так, відомо, що гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

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Водночас, євро побив усі рекорди та вперше в історії перетнув позначку у 49 гривень.

Офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 49,41 грн за один євро. Гривня послабилася одразу на 42 копійки.

Відомо, що попередній максимум був зафіксований 1 липня з курсом 48,99 гривні.

Варто додати, що на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,85/41,88 грн/дол., а євро - 49,44/49,45 грн/євро.

Історичний стрибок євро та подорожчання долара: новий курс вдарить по гаманцю
Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, офіційний курс долара на 1 липня було встановлено на рівні 41,78 грн/дол, а євро - 48,99 грн за одиницю.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що курс долара в Україні, ймовірно, збереже свої нинішні позиції. Водночас європейська валюта зросте в ціні. Не виключено, що готівковий євро на тижні подорожчає до 50 гривень.

Водночас, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий сказав, що цього тижня вартість долара та євро може потрапити до штормової "бовтанки", однак це буде тимчасовим явищем.

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Що таке Національний банк України?

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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