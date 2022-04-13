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Ґвалтували дітей на всіх захоплених територіях: нові факти про звірства рашистів

13 квітня 2022, 17:15

Злочини сексуального насильства над цивільними зараз фіксуються правоохоронними органами.

Армія, РФ
/ Reuters

На всіх територіях України, які були звільнені від російських окупантів фіксується все більше випадків зґвалтування і знущання по відношенню до жінок, чоловіків, літніх людей, підлітків і дітей.

Як заявила урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко в ефірі інформаційного телемарафону, такі факти зафіксовані в Херсонській, Харківській, Чернігівській, Київській, Донецькій, Луганській областях.

За її словами, злочини сексуального насильства над цивільними зараз фіксуються правоохоронними органами, Національною поліцією, органами прокуратури, а також громадськими організаціями, часто є першими, з ким виходять на контакт постраждалі.

"Сьогодні важливо документувати такі злочини проти цивільних осіб, ідентифікувати не тільки постраждалих, а й ідентифікувати злочинців, які їх скоїли. Сексуальне насильство під час війни – це військовий злочин або злочин проти людяності, що не має строків давності. За ці злочини несуть відповідальність і повинні бути покарані не тільки безпосередні ґвалтівники, а й командири, військове і політичне керівництво Російської Федерації. Вони або віддавали такі накази, або мовчазно погоджувалися на тортури і насильство щодо українських громадян", - зазначила Левченко.

Вона закликала всіх постраждалих не мовчати, а повідомляти про випадки скоєного російськими окупантами насильства:

  • на урядову гарячу лінію 15-47;
  • правозахисникам "Ла Страда-Україна" 116-123 (з мобільних телефонів).

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Як повідомляв головред, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що зґвалтування стало ще однією зброєю путінської армії проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях. За її словами, з кожним днем війни в Україні фіксується все більше випадків сексуального насильства з боку загарбників.

viber
зґвалтування війна Росії та України
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