Пекло під Броварами: у РФ розкрили деталі вбивств і зґвалтувань окупантами

Солдати РФ вбивали українців і спалювали їхні будинки / meduza.io

У захопленій Богданівці Київської області (неподалік від Броварів) у березні 2022 року російські окупанти влаштували терор. За свідченнями очевидців, російські солдати пиячили, ґвалтували місцевих жінок і розстрілювали чоловіків без причини.

Як пояснили розслідувачі з Conflict Intelligence Team на прохання Медузи і незалежного журналістського проекту Astra, розбита під Броварами і розсіяна в цьому районі танкова колона, швидше за все, прибула з Челябінської області РФ. Її бійці брали участь у геноциді місцевого населення.

Свавілля окупантів

Підкреслюється, що опинившись в Богданівці російські солдати, "ймовірно, отримали вказівку зайняти селище, провести "зачистку" (тобто знайти всіх чоловіків з військовим досвідом і можливих членів територіальної оборони) і чекати підкріплення".

/ meduza.io

Місцеві жителі кажуть, що майже відразу в руках російських військових з'явився алкоголь: "В одній руці — автомат, в іншій — пляшка. Стріляє - і тут же п'є з горла. А на ногах вже червоні кросівки чиїсь. Одягнутися".

У Мережі вирахували військових злочинців РФ

Одним з ватажків російських бандитів у формі виявився Михайло Романов. Інші солдати називали його командиром. Його вдалося ідентифікувати, пише Медуза. Судячи з даних з його соцмереж, йому 31 рік, він народився в місті Пласт Челябінської області. До відправки в Україну імовірно жив у місті Чебаркуль Челябінської області, де розташовані 11 військових частин, приписаних до 90-ї танкової дивізії.

Згодом за фотографіями Користувача Михайла Романова з ВКонтакте і однокласників чоловіка впізнали четверо жителів Залеської вулиці в Богданівці, включаючи героїнь розслідування Медузи. Імена дружини і двох дітей (син і дочка 8 років), які Романов називав Христині під час розмови, збігаються з іменами його дружини і дітей на сторінці у ВКонтакте.

Солдати РФ ґвалтували жінок і вбивали чоловіків

37-річній Христині вдалося вціліти після кількох візитів Романова. Хоча вже ввечері 9 березня він демонстрував намір згвалтувати жінку, з'явившись до її будинку сильно п'яним.

Близько 22:00 того ж дня, 9 березня, Михайло Романов повторно — після денного "обходу" — прийшов і в будинок до місцевої жительки Євгенії. Саме вона раніше розповідала правозахисній організації Amnesty International і британській газеті The Times про те, як була багаторазово згвалтована, поки чотирирічного сина замкнули в бойлерній, а чоловіка вбили.

Пізно ввечері загарбники вломилися в будинок знову - Романів і ще один військовий "повністю в чорній формі". "Було вже зовсім темно, вони постукали у ворота. Я спустилася в бойлерну, де спав син, а чоловік пішов відкривати, — описує події Євгенія. - Потім я почула постріл на вулиці, а потім кроки вже в будинку. Мені кричать: "Вилазь! "Я запитую: "Де мій чоловік?" Тоді ось цей чоловік в чорній формі говорить: "Немає у тебе більше чоловіка, він у тебе був нацистом, тому я його застрелив".

/ meduza.io

Михайло Романов наказав жінці роздягнутися, потім обидва ґвалтували її в коридорі і на сходах по черзі, поки Син залишався в бойлерній. Так повторювалося кілька разів. "Вони їхали, потім поверталися - і продовжували те ж саме. Пістолет постійно був у моєї голови. В черговий раз вони повернулися вже настільки п'яні, що не трималися на ногах, ссали прямо в будинку і врешті — решт сіли в крісла, де і заснули", - так описує це Євгенія. Згодом жінці вдалося втекти з окупованого населеного пункту.

Убитий чоловік помирав на руках дружини і дочки

Увечері 10 березня російські військові вчинили ще як мінімум одне вбивство в Богданівці — хоча вони були в балаклавах і встановити, чи був серед вбивць Романів, поки не вдалося.

Двоє військових прийшли в будинок до 52-річної Вікторії, яка жила разом з чоловіком Олексієм Руденком, 10-річною дочкою і свекрухою. Російські солдати загнали подружжя з дівчинкою в приямок насосної станції.

Згадує Вікторія: "Солдат нижче зростанням зверху вниз з автоматом в руці запитав:" є сигарети?"Чоловік відповів:" Ні, сам чотири дні не курив" — і тоді солдат вистрілив у нас. Куля влучила чоловікові в руку. Потім цей же солдат сказав другому "**** [прикінчи] його" і той відразу застрелив Льошу в голову. Він обм'як і почав падати прямо на дочку, затиснув її — і так вмирав, прямо на ній. Я тримала його за руку, поки не зрозуміла, що все, що він став холодіти".

/ meduza.io

Пізніше, розповів жінка, їй довелося переодягати дитину в сухе "Тому що вона до трусиків була в крові тата, мене теж всю просочило". Чоловік Вікторії не служив в армії, оскільки у нього інвалідність через хворобу хребта. Вбити його могли через знайдені в будинку рибальські штани, допускає Вікторія.

Вікторія разом з Христиною, Євгенією і двома дітьми поїхали до Києва рано вранці 10 березня. Швидко організуватися жінкам допоміг сусід Вікторії Олександр, Колишній співробітник МНС

Незадовго до втечі з Богданівки окупанти РФ вчинили ще кілька вбивств і зґвалтувань

Чоловіка розстріляли у власному будинку

23 березня вони вбили літнього чоловіка, тестя Костянтина (ім'я змінено на прохання героя). Родина мешкала у віддаленому районі Богданівки, який відділений від основного села густим лісом — в одному з 17 будинків на цьому хуторі.

Окупанти ломилися в будинок сім'ї, їм довго не відкривали. Зрештою військовий став погрожувати кинути в будинок гранату, після чого чоловікові довелося пообіцяти йому відкрити двері. Тесть Костянтина в цей час вийшов на вулицю через котельню.

Зрештою солдат відкрив стрілянину, проте чоловікові вдалося вистрибнути з дому, проте його тесть був убитий російським військовим.

/ meduza.io

Чоловіка вбили, а дружину зґвалтували

55-річна Світлана Пермінова разом з вагітною дочкою ховалися від окупантів на дачі. Дочка Пермінової все ж змогла покинути Богданівку по одному з гуманітарних коридорів. А 24 березня у бік сусіднього села Шевченкове пішов чоловік Едуард — сподіваючись, що зможе допомогти українським військовим.

Світлана залишилася на дачі одна. Троє озброєних автоматами російських солдатів з'явилися у неї на ділянці ввечері 28 березня. Оглядаючи будинок, один з солдатів звернув увагу на велике ліжко в підвалі. "Показав на неї і каже: "Дивись, який траходром" — згадує Світлана. - Ну і все: я забилася в кут і... вони мене просто згвалтували. Забрали їжу, забрали гроші — це гаразд, це все фігня. Але вони мене згвалтували просто. Мені 55 років - я кому потрібна була?".

Двоє військовослужбовців ґвалтували Світлану по черзі, згадує вона; третій спостерігав і мастурбував. По іменах або позивним військові один до одного не зверталися. Осіб ґвалтівників Світлана не пам'ятає. "Я думала, вони мене задушать просто, - згадує Пермінова. - Вони мене душили; пальцями обхопили горло повністю - і я не пам'ятаю навіть, я втрачала свідомість або не втрачала". Жінка розповідає, що пізніше хотіла повіситися і "вже зробила петлю в гаражі". Але її зупинила думка про дочку і новонародженого онука, який з'явився на світ 2 квітня.

/ meduza.io

Про те, що її чоловіка Едуарда Шпильового вбили, Світлана дізналася тільки в середині квітня: "Його катували, а потім застрелили".

Про шість тіл, виявлених поліцією в підвалі приватного будинку в Шевченковому, розповідав староста цього села Володимир Йовенко. Пермінова переконана, що і її історія, і інші свідчення про дні російської окупації Богданівки повинні бути розказані в пресі. "Вони звірі. Вони тварі, - сказала Світлана Медузі. — А я тепер втрачена, я вбита. У мене онука не вистачає сил на руки взяти".

/ meduza.io

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

Читайте ще: