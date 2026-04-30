Зеленський зробив важливу заяву щодо фронту та ударів по Росії: що він сказав

Росія не перемагає, а Україна перебуває у кращому становищі.

Україна зміцнила свої позиції на полі бою

Головне:

Позиції України на фронті покращилися за останні 9–10 місяців

Росія не перебуває в сильній позиції nf не перемагає на полі бою

Україна продовжить завдавати удари у відповідь, якщо РФ не припинить атаки

За останні місяці у України покращилося становище на полі бою. Однак Київ все одно хоче зупинити війну. Водночас, якщо окупанти продовжуватимуть атаки — ЗСУ продовжуватимуть бити у відповідь, зокрема й по енергетичній інфраструктурі РФ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Newsmax.

За його словами, окупаційна армія не перебуває в сильній позиції.

"До речі, Росія, вони не в сильній позиції. Вони не перемагають. Ми ж у кращому становищі за останні 9-10 місяців, якщо говорити про поле бою, але в будь-якому разі, краще зупинити війну", — сказав Зеленський.

За його словами, Україна чинить опір тиску з боку партнерів з метою скорочення ударів проти російської енергетичної інфраструктури через глобальні енергетичні проблеми, пов'язані з Близьким Сходом.

Зеленський підкреслив: ніхто не пропонував Україні енергетичне перемир'я.

"Ми отримали повідомлення від партнерів про те, що через ситуацію, що склалася на Близькому Сході, можливо, не варто атакувати деякі об’єкти інфраструктури, зокрема енергетичної, у Росії. І, звісно, я сказав: ні, ми відповімо… ніхто не пропонував нам енергетичного перемир’я. Ми відкриті для цього, але якщо Росія нападе на нас, ми відповімо будь-яким способом", — сказав він.

Що відбувається на фронті — останні новини

Як писав Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація на фронті залишається складною. Російські окупаційні війська активізували наступальні дії практично по всій лінії бойового зіткнення.

Країна-агресор Росія не відмовляється від наміру розширити зону контролю безпосередньо по лінії кордону. На щастя, досягти великих успіхів окупанти не можуть. Про це заявив прессекретар ДПСУ Андрій Демченко.

Російські окупаційні війська намагаються відновити контроль над Куп'янськом. Піхотні групи намагаються проникнути в місто через непрацюючий газопровід. Про це розповів речник Об'єднаних сил Віктор Трегубов

Після ударів Сил оборони України по паливній інфраструктурі Криму у окупаційних військ країни-агресора Росії на Херсонському напрямку почалися серйозні проблеми. Партизанський рух "Атеш" повідомив, що російські підрозділи в районі Голої Пристані зіткнулися з гострою нестачею паливно-мастильних матеріалів.

Інші новини:

Про джерело: Newsmax Newsmax — це американське новинне та медіавидання. Було засноване в 1998 році Крістофером Радді. Включає: веб-сайт (newsmax.com);

телеканал Newsmax TV;

журнали та цифрові продукти. Видання вважається консервативним / правим (right-wing). Зосереджується на політиці США, коментарях та думках, новинах з вираженою ідеологічною позицією. Часто конкурує з іншими правими медіа (наприклад, Fox News). Анонсувалося, що навесні 2026 року американський канал Newsmax вийде на український ринок. Мета – посилити інформаційний зв'язок між Києвом та Вашингтоном. Закрита презентація відбулася у Києві наприкінці лютого 2026 року, на якій були присутні представники української влади, пише Детектор Медіа.

