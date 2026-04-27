Сили оборони уразили 'жирні' об’єкти росіян: в Генштабі розкрили деталі ударів

В Генштабі кажуть, що втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Сили оборони уразили низку об'єктів РФ

Упродовж 26 квітня та в ніч на 27 квітня підрозділи Сил оборони уразили низку об’єктів російських окупантів на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Так, на тимчасово окупованій території Донецької області під удар потрапив склад боєприпасів і командно-спостережний пункт противника у районі населеного пункту Селидове.

Водночас у Мелітополі (ТОТ Запорізької області) уражено реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С". Наразі ступінь пошкоджень уточнюється.

Крім того, Силам оборони вдалося уразити пункти управління БпЛА противника у районах Малинівки Донецької області та Гуляйполя на Запоріжжі. А у районі населеного пункту Миколаївка Запорізької області атаковано ремонтний підрозділ окупантів.

"Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України продовжать вживати заходів для зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, 25 квітня Сили оборони України успішно уразили низку військових об'єктів на території РФ та на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, було уражено склади, пункти управління та живу силу противника.

В ніч на 19 квітня було уражено підприємство оборонно-промислового комплексу окупантів "Атлант Аеро". Воно розташоване в Таганрозі Ростовської області РФ.

У ніч на 18 квітня підрозділи Сил оборони України уразили одразу чотири важливих об’єкти нафтопереробної галузі країни-агресора Росії. Операція була проведена в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

