Удари ЗСУ по Криму спричилини кризу в армії РФ на важливому напрямку фронту

Що повідомили в Атеш:
- Сили оборони вдарили по важливій для окупантів нафтобазі в Криму
- Російські підрозділи на Херсонщині відчувають дефіцит палива
- Окупанти почали рідше використовувати техніку через нестачу палива
Після ударів Сил оборони України по паливній інфраструктурі Криму в окупаційних військ країни-агресорки Росії на Херсонському напрямку почалися серйозні проблеми.
Про це повідомив у Telegram партизанський рух Атеш. Агенти руху розповіли, що російські підрозділи в районі Голої Пристані зіткнулися з гострою нестачею паливно-мастильних матеріалів.
Удар по нафтобазі у Феодосії став особливо болючим, адже після нього постачання угруповання на Херсонському напрямку зазнає гострого дефіциту.
"Техніка стоїть, нікуди не рухаємось. Командири наказали жорстко економити – на пересування видають мінімум. Кажуть, паливо буде — але коли ніхто не знає", - розповів військовослужбовець угруповання військ "Дніпро", який зв'язався з партизанами.
Хоча росіяни намагаються компенсувати дефіцит дрібними підвозами палива, та це не покращує суттєво ситуацію.
Удари ЗСУ по Криму - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що 26 квітня бійці "Альфи" СБУ провели успішну спецоперацію на військово-морській базі Чорноморського флоту РФ у Севастополі, а також на військовому аеродромі "Бельбек" у Криму.
Раніше, 23 квітня, українські ударні дрони атакували нафтобазу у Феодосії в тимчасово анексованому Криму. Місцеві жителі нарахували щонайменше п'ять "прильотів".
Напередодні, 19 квітня, бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Привиди" завдали успішних ударів по двох великих російських десантних кораблях у тимчасово окупованому Криму. Йдеться про ВДК проекту 775 "Ямал" і ВДК проекту 1171 "Микола Фільченков".
Про джерело: рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
