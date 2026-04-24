Росіяни намагаються проникнути в стратегічне місто через труби: яка ситуація

Марія Николишин
24 квітня 2026, 22:18
Трегубов додав, що росіяни собі забагато лестять, коли кажуть, що зайшли у Куп'янськ-Вузловий.
Росіяни намагаються прорватися в Куп’янськ / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Головне:

  • Росіяни намагаються відновили контроль над Куп’янськом
  • Окупанти поновили спроби лізти у місто через труби
  • Також ворог намагається вести наступ по всій лінії зіткнення

Російські окупаційні війська намагаються відновили контроль над Куп’янськом. Піхотні групи пробують проникнути в місто через недіючий газогін. Про це розповів речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в коментарі Суспільному.

"Є проблема. Це Голубівка, через яку росіяни намагаються лізти до міста. Вони знову поновили спроби лізти через Голубівку і через труби. Там досі залишаються труби, через які з великими втратами, але тим не менш, росіяни намагаються пролізти", - наголосив він.

відео дня

За його словами, одночасно росіяни намагаються вести наступ по всій лінії зіткнення уздовж українського плацдарму на лівому (східному) березі річки Оскіл.

"Особливо активно у бік Ківшарівки. Вони брешуть, що вони вже у Куп'янську-Вузловому, але вони собі забагато лестять", - підкреслив Трегубов.

Куп’янськ / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов говорив, що для російських окупантів у межах весняно-літньої наступальної кампанії залишаються два пріоритетні напрямки фронту в Україні, де вони зосередять основні зусилля.

Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло заявив, що стрімкого просування російських військ углиб Сумської області наразі не очікується. Російські війська нині здійснюють інфільтрацію у прикордонних населених пунктах.

Крім того, начальник Генерального штабу РФ Валерій Герасимов знову розповідав про нібито повне захоплення Луганської області російськими військами, однак у ЗСУ ці твердження вкотре спростували.

Про персону: Віктор Трегубов

Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро".

Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус.

Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.

У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

Реклама

