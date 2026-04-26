РФ пішла в масштабний наступ на фронті: Сирський сказав, яка зараз ситуація

Сирський також розповів, як вдається послаблювати можливості окупантів.

https://glavred.net/front/rf-poshla-v-masshtabnoe-nastuplenie-na-fronte-syrskiy-skazal-kakaya-situaciya-10759754.html Посилання скопійоване

Сирський розповів про ситуацію на фронті

Головне із заяви Сирського:

Росіяни активізували наступальні дії по всій лінії фронту

Силам оборони вдається стримувати ворога

Наразі окупанти зазнають великих втрат

Ситуація на фронті залишається складною. Російські окупаційні війська активізували наступальні дії практично по всій лінії бойового зіткнення. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він наголосив, що попри посилення атак, Сили оборони стримують ворога завдяки виваженому плануванню, інноваційним рішенням та ефективному застосуванню озброєння.

відео дня

"У результаті противник зазнає втрат, що перевищують його можливості з доукомплектування підрозділів", - підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

Сирський також додав, що удари по російських виробничих об’єктах послаблюють можливості противника.

"Противник уже відчуває дефіцит ракет для протидії українським безпілотним системам і засобам ураження", - підсумував він.

Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, офіцер з комунікацій 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади ДШВ Сергій Колесніченко заявив, що ситуація на Олександрівському та Гуляйпольському напрямках залишається контрольовано-напруженою. Противник продовжує чинити опір, але його дії мають переважно епізодичний характер.

Прес-секретар 11-го армійського корпусу, підполковник Дмитро Запорожець сказав, що російські окупаційні війська нарощують кількість штурмів на Краматорському напрямку. Протягом минулого тижня окупанти тричі намагалися штурмувати українські позиції, задіюючи бронетехніку та мототехніку.

Водночас речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов говорив, що цього тижня українські ЗМІ повідомили про загрозу подальшого просування РФ в Сумській області, що створює загрозу напівоточення міста Суми. Однак, наразі ворог немає відповідних сил для такої операції.

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред