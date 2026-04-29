Забрати третину піхоти з фронту: Білецький розповів про новий план бойових дій

Військовий повідомив про нестандартний план роботи Третього армійського корпусу.

Військовий пояснив, чим можуть замінити на фронті українських піхотинців

Що повідомив Білецький:

Частину піхоти на фронті планують замінити роботизованими системами

До 50% піхотинців можна буде вивести з передньої лінії, якщо розвивати НРК

Третій армійський корпус планує забрати з передньої лінії третину піхоти і замінити її наземними безпілотними системами. Про це під час закритої зустрічі зі студентами заявив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький.

Як стверджує військовий, за умови системного підходу можливо буде замінити до половини піхоти, але про повну її заміну на безпілотні системи наразі не йдеться.

"Наступний виток технологічної революції — у розвитку ударних НРК", - наголосив Білецький.

Він зауважив, що вже поставив для Третього армійського корпусу відповідну планку і цього року третину піхотинців на лінії бойового зіткнення мають замінити.

Використання роботів на фронті - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що на фронті українські військові ще з 2024 року почали використовувати спеціальних роботів-собак, які доставляють боєприпаси, проводять розвідку та займаються розміновуванням.

Раніше також ГУР провело безпрецедентну рятувальну операцію із застосуванням наземного роботизованого комплексу (НРК). Завдяки технологіям вдалося евакуювати українського військовослужбовця з населеного пункту, що перебуває під контролем російських військ.

Напередодні повідомлялося, що Україна збільшує обсяги виробництва цих систем та розгортає повноцінні роботизовані підрозділи у складі бойових бригад Збройних Сил на лінії фронту.

Про джерело: 3-й армійський корпус (3 АК) 3-й армійський корпус (3 АК) — оперативно-тактичне об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Корпус створений 2025 року на базі 3 ОШБр, пише Вікіпедія.

