"Скоро нічого живого не буде": військовий пепередив про нову загрозу на фронті

Інна Ковенько
27 квітня 2026, 22:52
Мінування та велика кількість дронів роблять ці території смертельно небезпечними.
'Скоро нічого живого не буде': військовий пепередив про нову загрозу на фронті
Кілзона на фронті значно розширилась - військовий розкрив нову загрозу / Колаж: Главред, фото: скриншот, Генштаб

Коротко:

  • Кілзона на фронті значно розширилася
  • Пересування ускладнене через міни та велику кількість дронів з усіх сторін
  • Військові змушені долати великі відстані пішки під загрозою обстрілів

Фронт постійно змінюється під впливом сучасних методів ведення війни. Масове застосування мін, ударних дронів та роботизованих комплексів призвело до значного розширення так званої "кілзони".

"Кілзона" на фронті вже сягає 10-20 км і продовжує розширюватися. Про це в ефірі програми "День.Live" заявив заступник бригади безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич.

"Кілзона буде збільшуватися, там нічого живого вже скоро не буде взагалі", - сказав він.

За словами військового, нині "кілзона" на лінії фронту сягає приблизно 10-20 кілометрів. Пересування на цій території фактично неможливе через щільне мінування та велику кількість дронів.

Маляревич зазначив, що через наближення передової на десятки кілометрів бійці змушені долати значні відстані пішки, перебуваючи під постійною загрозою ворожих обстрілів. Військовий додав, що процес розширення "кілзони" відбувається в обидва боки.

За його словами, "кілзона" буде лише збільшуватися, а від населених пунктів, які опинилися в її межах, може фактично нічого не залишитися. Потенційно "кілзона" може розширитися до 40 кілометрів від лінії фронту в український тил.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав раніше Главред, аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Окупанти просунулися у Харківській та Донецькій областях.

Нагадаємо, Сили оборони України змогли зупинити найактивнішу фазу наступальних дій російських військ. Наразі вони працюють над посиленням оборонних спроможностей і створенням умов для можливого переходу в контрнаступ.

Раніше повідомлялося, що ситуація на фронті залишається складною. Російські окупаційні війська активізували наступальні дії практично по всій лінії бойового зіткнення. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Про джерело: 429-й окремий полк безпілотних систем "Ахіллес"

429-й окремий полк безпілотних систем "Ахіллес" (429 ОП БпС) — підрозділ Сил безпілотних систем Збройних сил України. Кістяк підрозділу — добровольці, які долучилися до Територіальної оборони Києва в перший день повномасштабного вторгнення у Дніпровському районі столиці. Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 ОШБр формувалася на базі 128 батальйону 112 окремої бригади ТрО ЗСУ і надалі була масштабована до батальйону і до полку, пише Вікіпедія.

війна в Україні лінія фронту
Для трьох знаків зодіаку відкриється грошове вікно: хто отримає великий прибуток

Для трьох знаків зодіаку відкриється грошове вікно: хто отримає великий прибуток

Карта Deep State онлайн за 27 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 27 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

У СРСР вміли дивувати: які радянські страви вводили іноземців у ступор

У СРСР вміли дивувати: які радянські страви вводили іноземців у ступор

Китайський гороскоп на завтра, 28 квітня: Тиграм — фурор, Собакам — занепокоєння

Китайський гороскоп на завтра, 28 квітня: Тиграм — фурор, Собакам — занепокоєння

Найпотужніша повня весни 2026: що чекає на кожен знак зодіаку на початку травня

Найпотужніша повня весни 2026: що чекає на кожен знак зодіаку на початку травня

