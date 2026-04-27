'Скоро нічого живого не буде': військовий пепередив про нову загрозу на фронті

Мінування та велика кількість дронів роблять ці території смертельно небезпечними.

Кілзона на фронті значно розширилась - військовий розкрив нову загрозу

Фронт постійно змінюється під впливом сучасних методів ведення війни. Масове застосування мін, ударних дронів та роботизованих комплексів призвело до значного розширення так званої "кілзони".

"Кілзона" на фронті вже сягає 10-20 км і продовжує розширюватися. Про це в ефірі програми "День.Live" заявив заступник бригади безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич.

"Кілзона буде збільшуватися, там нічого живого вже скоро не буде взагалі", - сказав він.

За словами військового, нині "кілзона" на лінії фронту сягає приблизно 10-20 кілометрів. Пересування на цій території фактично неможливе через щільне мінування та велику кількість дронів.

Маляревич зазначив, що через наближення передової на десятки кілометрів бійці змушені долати значні відстані пішки, перебуваючи під постійною загрозою ворожих обстрілів. Військовий додав, що процес розширення "кілзони" відбувається в обидва боки.

За його словами, "кілзона" буде лише збільшуватися, а від населених пунктів, які опинилися в її межах, може фактично нічого не залишитися. Потенційно "кілзона" може розширитися до 40 кілометрів від лінії фронту в український тил.

Про джерело: 429-й окремий полк безпілотних систем "Ахіллес" 429-й окремий полк безпілотних систем "Ахіллес" (429 ОП БпС) — підрозділ Сил безпілотних систем Збройних сил України. Кістяк підрозділу — добровольці, які долучилися до Територіальної оборони Києва в перший день повномасштабного вторгнення у Дніпровському районі столиці. Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 ОШБр формувалася на базі 128 батальйону 112 окремої бригади ТрО ЗСУ і надалі була масштабована до батальйону і до полку, пише Вікіпедія.

