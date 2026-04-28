Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

У розвідці розкрили нові плани Кремля на війну проти України: документи Генштабу РФ

Юрій Берендій
28 квітня 2026, 18:44
Зеленський з посиланням на документи російського Генштабу попередив, що Росія готується до нових наступальних операцій і розширення мобілізації.
Зеленський повідомив з посиланням на дані розвідки про нові цілі Кремля

Про що йдеться у матеріалі:

  • Частка безповоротніх втрат у війську РФ наближається до 60%
  • Росія готує нові наступальні операції
  • Ворог планує посилити мобілізаційні заходи всередині РФ

Країна-агесорка Росія готує посилення мобілізаційних заходів та нові наступальні операції у війні проти України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після доповіді керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка.

Зеленський повідомив, що ГУР вдалося отримати документи російського Генштабу, які свідчать про те, що самі окупаційні війська визнають свою неспроможність виконати поставлені політичним керівництвом завдання.

ГУР МО / Інфографіка: Главред

​Водночас Сили оборони України продовжують знищувати наступальний потенціал противника, а частка безповоротних втрат серед окупантів уже наближається до 60% від загальної кількості втрат.

"Незважаючи на це, російське політичне керівництво планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, і зокрема за рахунок розширення мобілізаційних процесів у Росії", - вказав він.

Президент наголосив, що подальше завдання України полягає у збільшенні рівня безповоротних втрат ворога, посиленні застосування дронів на лінії фронту та розширенні далекобійних обмежень, спрямованих проти російського військового виробництва і нафтової галузі.

Допис президента України Зеленського / Скріншот

"Проінформуємо наших партнерів і про подальше опрацювання в Москві планів щодо операцій проти країн НАТО, а також спроб більшого втягування Білорусі в реалізацію російських завдань", - резюмує він.

Армія Білорусії / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій, зафіксувавши нові зміни на фронті. Зокрема, російські війська просунулися поблизу двох важливих міст у Донецькій області.

Водночас Україна розпочала спорудження масштабної оборонної лінії, покликаної запобігти можливому новому наступу Росії. Система укріплень має простягнутися від Київського водосховища до Сум, повідомив начальник інженерних військ Командування сил підтримки ЗСУ Василь Сиротенко.

Сучасні методи ведення війни суттєво впливають на динаміку фронту. Масове використання мін, ударних безпілотників і роботизованих систем призвело до розширення так званої "кілзони", яка нині досягає 10–20 км і продовжує збільшуватися, зазначив заступник бригади безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич.

Інші новини:

Про персону: Олег Іващенко

Олег Іванович Іващенко (9 вересня 1969) — Голова ГУР МО, Член Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, Член Ради національної безпеки і оборони України (з 29.03.2024), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні СВР Володимир Зеленський ГУР новини України Мобілізація в Росії
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти