У розвідці розкрили нові плани Кремля на війну проти України: документи Генштабу РФ

Зеленський з посиланням на документи російського Генштабу попередив, що Росія готується до нових наступальних операцій і розширення мобілізації.

Країна-агесорка Росія готує посилення мобілізаційних заходів та нові наступальні операції у війні проти України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після доповіді керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка.

Зеленський повідомив, що ГУР вдалося отримати документи російського Генштабу, які свідчать про те, що самі окупаційні війська визнають свою неспроможність виконати поставлені політичним керівництвом завдання.

​Водночас Сили оборони України продовжують знищувати наступальний потенціал противника, а частка безповоротних втрат серед окупантів уже наближається до 60% від загальної кількості втрат.

"Незважаючи на це, російське політичне керівництво планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, і зокрема за рахунок розширення мобілізаційних процесів у Росії", - вказав він.

Президент наголосив, що подальше завдання України полягає у збільшенні рівня безповоротних втрат ворога, посиленні застосування дронів на лінії фронту та розширенні далекобійних обмежень, спрямованих проти російського військового виробництва і нафтової галузі.

"Проінформуємо наших партнерів і про подальше опрацювання в Москві планів щодо операцій проти країн НАТО, а також спроб більшого втягування Білорусі в реалізацію російських завдань", - резюмує він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій, зафіксувавши нові зміни на фронті. Зокрема, російські війська просунулися поблизу двох важливих міст у Донецькій області.

Водночас Україна розпочала спорудження масштабної оборонної лінії, покликаної запобігти можливому новому наступу Росії. Система укріплень має простягнутися від Київського водосховища до Сум, повідомив начальник інженерних військ Командування сил підтримки ЗСУ Василь Сиротенко.

Сучасні методи ведення війни суттєво впливають на динаміку фронту. Масове використання мін, ударних безпілотників і роботизованих систем призвело до розширення так званої "кілзони", яка нині досягає 10–20 км і продовжує збільшуватися, зазначив заступник бригади безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич.

Про персону: Олег Іващенко Олег Іванович Іващенко (9 вересня 1969) — Голова ГУР МО, Член Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, Член Ради національної безпеки і оборони України (з 29.03.2024), пише Вікіпедія.

