Росіяни намагаються прорватися по лінії кордону: в ДПСУ назвали гарячі напрямки

Демченко зауважив, що Росія у будь-який момент може розпочати перекидання сил на територію Білорусі.

Яка ситуація по лінії кордону

Головне із заяви речника ДПСУ:

Росія хоче розширити зону контролю по лінії кордону

Найактивніші бої проходять на Сумщині та у межах Харківщини

Підтягнення до кордону білоруських військових не фіксується

Країна-агресор Росія не відмовляється від наміру розширити зону контролю безпосередньо по лінії кордону. На щастя, досягти великих успіхів окупанти не можуть. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в інтерв'ю Укрінформу.

"Звичайно, кордон із Росією – це фактично лінія фронту, десь з активними бойовими діями, десь без піхотної активності противника", - наголосив він. відео дня

За його словами, найбільш активний ворог на Сумщині й у межах Харківщини.

"Навпроти своїх активних напрямків у межах Сумщини та Харківщини ворог перегруповує свої сили і намагається поповнювати втрати, бо втрати величезні. Будь-яка спроба ворога просунутися – це десятки вбитими, десятки пораненими щоденно", - каже речник ДПСУ.

Говорячи про Чернігівщину, він додав, що наразі активності противника щодо спроб перетнути кордон піхотними групами не фіксується.

Чи існує загроза з боку Білорусі

Демченко зауважив, що наразі на кордоні лише періодично проходять ротацію та переміщуються ті підрозділи, які Білорусь і раніше утримувала поблизу держкордону.

"Українські прикордонники не фіксують на території Білорусі в безпосередній близькості до нашого кордону переміщення техніки або підтягнення до кордону військових. Підтягування військ немає", - запевнив він.

Водночас, на його думку, у будь-який момент Росія може розпочати перекидання своїх сил на територію Білорусі та використовувати її інфраструктуру.

Крім того, речник ДПСУ підкреслив, що Москва може тиснути на Мінськ для залучення до війни проти України.

"Тому стежимо, реагуватимемо на всі виклики, які можуть йти з території Білорусі, і продовжуємо укріплювати цей напрямок. Триває нарощування інженерних укріплень безпосередньо по лінії кордону з Білоруссю", - підсумував Демченко.

Як повідомляв Главред, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що корпус планує забрати з передньої лінії третину піхоти і замінити її наземними безпілотними системами.

Аналітики проєкт DeepState повідомляли, що окупантам вдалося розширити зону контролю на Покровському напрямку. Спостерігається просування ворога поблизу Покровська та Мирнограда.

Водночас заступник бригади безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич говорив, що фронт постійно змінюється під впливом сучасних методів ведення війни. Масове застосування мін, ударних дронів та роботизованих комплексів призвело до значного розширення так званої "кілзони".

Про джерело: Державна прикордонна служба України Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

