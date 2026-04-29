Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Росіяни намагаються прорватися по лінії кордону: в ДПСУ назвали гарячі напрямки

Марія Николишин
29 квітня 2026, 14:22
Яка ситуація по лінії кордону

Головне із заяви речника ДПСУ:

  • Росія хоче розширити зону контролю по лінії кордону
  • Найактивніші бої проходять на Сумщині та у межах Харківщини
  • Підтягнення до кордону білоруських військових не фіксується

Країна-агресор Росія не відмовляється від наміру розширити зону контролю безпосередньо по лінії кордону. На щастя, досягти великих успіхів окупанти не можуть. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в інтерв'ю Укрінформу.

"Звичайно, кордон із Росією – це фактично лінія фронту, десь з активними бойовими діями, десь без піхотної активності противника", - наголосив він.

відео дня

За його словами, найбільш активний ворог на Сумщині й у межах Харківщини.

"Навпроти своїх активних напрямків у межах Сумщини та Харківщини ворог перегруповує свої сили і намагається поповнювати втрати, бо втрати величезні. Будь-яка спроба ворога просунутися – це десятки вбитими, десятки пораненими щоденно", - каже речник ДПСУ.

Говорячи про Чернігівщину, він додав, що наразі активності противника щодо спроб перетнути кордон піхотними групами не фіксується.

Чи існує загроза з боку Білорусі

Демченко зауважив, що наразі на кордоні лише періодично проходять ротацію та переміщуються ті підрозділи, які Білорусь і раніше утримувала поблизу держкордону.

"Українські прикордонники не фіксують на території Білорусі в безпосередній близькості до нашого кордону переміщення техніки або підтягнення до кордону військових. Підтягування військ немає", - запевнив він.

Водночас, на його думку, у будь-який момент Росія може розпочати перекидання своїх сил на територію Білорусі та використовувати її інфраструктуру.

Крім того, речник ДПСУ підкреслив, що Москва може тиснути на Мінськ для залучення до війни проти України.

"Тому стежимо, реагуватимемо на всі виклики, які можуть йти з території Білорусі, і продовжуємо укріплювати цей напрямок. Триває нарощування інженерних укріплень безпосередньо по лінії кордону з Білоруссю", - підсумував Демченко.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що корпус планує забрати з передньої лінії третину піхоти і замінити її наземними безпілотними системами.

Аналітики проєкт DeepState повідомляли, що окупантам вдалося розширити зону контролю на Покровському напрямку. Спостерігається просування ворога поблизу Покровська та Мирнограда.

Водночас заступник бригади безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич говорив, що фронт постійно змінюється під впливом сучасних методів ведення війни. Масове застосування мін, ударних дронів та роботизованих комплексів призвело до значного розширення так званої "кілзони".

Про джерело: Державна прикордонна служба України

Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ДПСУ новини України Андрій Демченко війна Росії та України Фронт
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти