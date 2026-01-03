Грошова допомога у січні: хто з українців може розраховувати на 1 500 гривень

В "Дії" розповіли, як стати учасником програми.

https://glavred.net/economics/denezhnaya-pomoshch-v-yanvare-kto-iz-ukraincev-mozhet-rasschityvat-na-1-500-griven-10729085.html Посилання скопійоване

Грошова допомога українцям від держави / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

Деякі українці можуть отримати 1 500 гривень від держави

Кошти можна витратити на спорт та відновлення

Для отримання допомоги потрібно подати заявку до 20 січня

В Україні ветерани та ветеранки мають право отримувати від держави 1 500 гривень щоквартально. Про це повідомили в "Дії".

Зазначається, що гроші можна використати на:

відео дня

тренажерні зали;

басейни;

спортивні секції;

інші активності.

"Перелік закладів великий, головне, щоб вони працювали офіційно й за кодами MCC 7941 або MCC 7997", - йдеться у повідомленні.

Щоб отримати грошову допомогу потрібно подати заявку до 20 січня. Крім того, щоб стати учасником програми, потрібно мати:

верифікований РНОКПП;

статус УБД та/або особи з інвалідністю внаслідок війни;

Дія.Картку в банку-учаснику програми.

Як подати заявку на виплату 1 500 гривень

Для того, аби подати заявку, потрібно зайти у "Дію", вибрати "Сервіси", а потім – "Ветеранський спорт".

Після цього слід вибрати Дія.Картку для зарахування коштів. Останній крок – підтвердити та надіслати заявку.

Нові виплати в Україні

Перша заступниця міністра соціальної політики сім'ї та єдності України Людмила Шемелинець заявила, що українці вже можуть оформити дитячу виплату у розмірі 50 тисяч гривень.

Вона підкреслила, що з 1 січня поточного року, набрав чинності закон, що передбачає отримання одноразової допомоги при народженні дитини у збільшеному розмірі.

Грошова допомога - останні новини

Як повідомляв Главред, українцям почали надходити виплати у розмірі 6 500 гривень. Кошти отримують вразливі категорії громадян, які потребують найбільшої підтримки.

Також відомо, що з З1 грудня в Україні стартував перший етап нової державної програми житлової допомоги для внутрішньо переміщених осіб, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, Уряд ухвалив постанову, яка підвищує щомісячні доплати для непрацездатних членів сімей Героїв Небесної Сотні. З 1 грудня 2025 року щомісячна доплата до пенсії у разі втрати годувальника складає 12 971 гривень.

Читайте також:

Про джерело: Дія Дія (скорочення від "Держава і я", англ. Diia) — це державний мобільний застосунок, вебпортал і водночас бренд цифрової держави в Україні. Він був створений Міністерством цифрової трансформації України (Мінцифри) за ініціативою та наказом президента Володимира Зеленського. Станом на 2024 рік застосунком користувалося понад 21 мільйон українців.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред