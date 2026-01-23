До 15 тисяч і кредит під 0%: в уряді оголосили про підтримку для ФОП

Деякі підприємства зможуть отримати цільові кредити.

В уряді оголосили про підтримку для ФОП / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Хто може розраховувати на підтримку

Коли будуть відомі подробиці

Кабмін для підтримки бізнесу в умовах НС в енергетиці виділить разову фінансову допомогу для ФОП 2 і 3 груп, а також надасть кредити під 0%.

Як повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, деталі нових програм і дату їх запуску найближчим часом оприлюднить Мінекономіки.

Разова виплата для ФОП 2-ї та 3-ї групи

Прем'єр-міністр зазначила, що фізичні особи-підприємці 2-3 груп, які працюють у соціально важливих сферах, зможуть отримати разову виплату в розмірі від 7 500 до 15 000 грн.

Сума допомоги буде залежати від кількості найманих працівників за умови, що у підприємця є як мінімум один працівник. Подати заявку можна буде через портал "Дія". Після цього заявки будуть проходити верифікацію в банках-партнерах, а перерахування коштів здійснюватиме Державна служба зайнятості.

Отримані кошти дозволяється використовувати на придбання або ремонт енергообладнання, закупівлю палива для генераторів, а також оплату послуг електропостачання.

Пільгове кредитування на енергообладнання

За словами Свириденка, підприємства, які відповідають умовам програми "5-7-9%", зможуть отримати цільові кредити на придбання генераторів і акумуляторних батарей з нульовою процентною ставкою. Різниця за відсотками буде компенсована державою через Фонд розвитку підприємництва.

Кредити надаватимуть близько 50 банків-партнерів програми терміном до трьох років. Максимальна сума кредиту становитиме до 10 млн грн.

Як повідомляв Главред, якщо діяльність фізичних осіб-підприємців (у просторіччі – ФОП) пов'язана із захистом територіальної цінності України та виконанням завдань оборонного характеру, то вони можуть отримати бронь від мобілізації.

Нагадаємо, в додатку Дія з'явилася дуже важлива і корисна функція для багатьох українців – тепер можна закрити ФОП всього за кілька кліків.

Про особу: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року - першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена заступником керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 року призначена на посаду першого віцепрем'єр-міністра України - міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

