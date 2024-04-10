'За' - 281 депутат: Рада підтримала законопроект про мобілізацію засуджених

В Раді зазначають, що до другого читання із законопроекту заберуть норми щодо ризиків по антикорупції та по важких злочинах.

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Рада підтримала законопроект про мобілізацію засуджених / Колаж Главред, фото: УНІАН, Ярослав Залізняк

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №11079, що стосується мобілізації засуджених осіб. Цей законопроект був раніше рекомендований до прийняття відповідним комітетом Ради. Про це інформує нардеп Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі.

"Також за основу прийнято №11079-1 законопроект про мобілізацію засуджених осіб. ЗА — 281", — йдеться у повідомленні.

Народний депутат вказує, що питання щодо ризиків у сфері протидії корупції, які включають рішення антикорупційного комітету, та щодо важких злочинів планують виправити до другого читання.

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Крім цього, у законопроекті передбачено, що умовно-дострокове звільнення для проходження військової служби за контрактом може бути надано судом у випадку, якщо засуджений виявив бажання проходити військову службу за контрактом та відповідає вимогам для цього.

Які засуджені особи підлягають до служби в ЗСУ

Голова комітету Верховної Ради Сергій Іонушас раніше заявив журналістам "РБК-Україна", що мобілізація не охопить всіх засуджених громадян.

Він пояснив, що мобілізація буде заборонена для осіб, які вчинили злочини проти національної безпеки. Також він підкреслив, що не будуть призиватися засуджені за тероризм, вбивство двох або більше людей, зґвалтування, педофілію, а також за ДТП зі смертельним наслідком під впливом наркотиків чи алкоголю.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - зміни до законопроекту про мобілізацію

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 10 квітня Верховна Рада проголосувала за урядовий законопроект №10379, який передбачає посилення відповідальності за військові правопорушення.

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич повідомив, що комітет підготував остаточний текст законопроекту про мобілізацію до розгляду у парламенті на другому читанні.

Крім цього, з проекту закону про мобілізацію було виключено положення щодо демобілізації. За даними ЗМІ, ініціатором цього виключення був головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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