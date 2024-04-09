Положення про демобілізацію виключили із проекту закону про мобілізацію - ЗМІ

За даними ЗМІ, ініціатором виключення норм про демобілізацію із нового законопроекту про мобілізацію став головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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Демобілізацію військових планують розглянути в окремому законопроекті / Колаж Главред, фото: УНІАН

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони виключив з урядового законопроекту про мобілізацію положення, що стосуються демобілізації і ротації військовослужбовців. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на співрозмовників в оборонному комітеті.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський ініціював виключення питання демобілізації з законопроекту. У листі до міністра оборони Рустема Умєрова, який є у розпорядженні Української правди, Сирський підкреслив необхідність термінового внесення законодавчих змін для удосконалення порядку проходження військової служби та мобілізації.

Фото: УП

"Разом з тим, окремі положення законопроекту, з огляду на значну кількість депутатських правок, потребують більш детального аналізу та додаткового вивчення. 3 урахуванням зазначеного пропонується питання підстав звільнення з військової служби, а також запровадження на законодавчому рівні ротації військовослужбовців унормувати окремо шляхом розгляду в іншому законопроекті", - йдеться у листі Сирського. відео дня

Зазначається, що на засіданні Кабінету Міністрів 9 квітня було обговорено виключення з проекту закону положень про звільнення з військової служби та ротацію військовослужбовців.

У витягу з протоколу засідання, опублікованому виданням, йдеться, що уряд погодився з пропозицією Міністерства оборони ініціювати перед Верховною Радою внесення змін законопроекту про мобілізацію. Згідно з цим рішенням, уряд повинен підготувати окремий законопроект з відповідними положеннями для подання до парламенту.

Як зазначають журналісти, на засіданні 9 квітня члени Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони прийняли рішення виключити положення щодо демобілізації і ротації військових із проекту закону про мобілізацію.

"Комітет також вирішив доручити Кабінету Міністрів протягом восьми місяців після публікації законодавчого акту в газеті "Голос України", розробити та внести на розгляд законопроєкт щодо удосконалення механізмів ротації військовослужбовців, демобілізації та медико-соціальної реабілітації під час воєнного стану", - йдеться в матеріалі.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - зміни до закону про мобілізацію

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, комітет з питань національної безпеки та оборони Верховної Ради поки не прийняв остаточних рішень щодо проєкту закону про мобілізацію. Верховна Рада поки не визначила конкретних термінів розгляду "спірних питань". Депутат від "Слуги народу" Ігор Копитін заявив, що поправки до законопроєкту будуть розглянуті "невдовзі", а засідання Комітету планується на суботу, 13 квітня.

У другому читанні Верховна Рада має проголосувати за законопроєкт №10449 про мобілізацію. Є кілька категорій громадян, які повинні з'явитися у територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки у квітні без спеціального повідомлення.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що система територіальних центрів комплектування в Україні не є ідеальною, тому проводиться робота з її удосконалення.

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