УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Положення про демобілізацію виключили із проекту закону про мобілізацію - ЗМІ

Юрій Берендій
9 квітня 2024, 21:08
За даними ЗМІ, ініціатором виключення норм про демобілізацію із нового законопроекту про мобілізацію став головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Положення про демобілізацію виключили із проекту закону про мобілізацію - ЗМІ
Демобілізацію військових планують розглянути в окремому законопроекті / Колаж Главред, фото: УНІАН

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони виключив з урядового законопроекту про мобілізацію положення, що стосуються демобілізації і ротації військовослужбовців. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на співрозмовників в оборонному комітеті.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський ініціював виключення питання демобілізації з законопроекту. У листі до міністра оборони Рустема Умєрова, який є у розпорядженні Української правди, Сирський підкреслив необхідність термінового внесення законодавчих змін для удосконалення порядку проходження військової служби та мобілізації.

Положення про демобілізацію виключили із проекту закону про мобілізацію - ЗМІ
Фото: УП

"Разом з тим, окремі положення законопроекту, з огляду на значну кількість депутатських правок, потребують більш детального аналізу та додаткового вивчення. 3 урахуванням зазначеного пропонується питання підстав звільнення з військової служби, а також запровадження на законодавчому рівні ротації військовослужбовців унормувати окремо шляхом розгляду в іншому законопроекті", - йдеться у листі Сирського.

відео дня

Зазначається, що на засіданні Кабінету Міністрів 9 квітня було обговорено виключення з проекту закону положень про звільнення з військової служби та ротацію військовослужбовців.

У витягу з протоколу засідання, опублікованому виданням, йдеться, що уряд погодився з пропозицією Міністерства оборони ініціювати перед Верховною Радою внесення змін законопроекту про мобілізацію. Згідно з цим рішенням, уряд повинен підготувати окремий законопроект з відповідними положеннями для подання до парламенту.

Як зазначають журналісти, на засіданні 9 квітня члени Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони прийняли рішення виключити положення щодо демобілізації і ротації військових із проекту закону про мобілізацію.

"Комітет також вирішив доручити Кабінету Міністрів протягом восьми місяців після публікації законодавчого акту в газеті "Голос України", розробити та внести на розгляд законопроєкт щодо удосконалення механізмів ротації військовослужбовців, демобілізації та медико-соціальної реабілітації під час воєнного стану", - йдеться в матеріалі.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - зміни до закону про мобілізацію

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, комітет з питань національної безпеки та оборони Верховної Ради поки не прийняв остаточних рішень щодо проєкту закону про мобілізацію. Верховна Рада поки не визначила конкретних термінів розгляду "спірних питань". Депутат від "Слуги народу" Ігор Копитін заявив, що поправки до законопроєкту будуть розглянуті "невдовзі", а засідання Комітету планується на суботу, 13 квітня.

У другому читанні Верховна Рада має проголосувати за законопроєкт №10449 про мобілізацію. Є кілька категорій громадян, які повинні з'явитися у територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки у квітні без спеціального повідомлення.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що система територіальних центрів комплектування в Україні не є ідеальною, тому проводиться робота з її удосконалення.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація війна в Україні
Реклама

Головне за день

Бої за Роботине: у ЗСУ відреагували на інформацію про прорив окупантів

Бої за Роботине: у ЗСУ відреагували на інформацію про прорив окупантів

22:24 Україна
У Росії виникне велика проблема в майбутньому наступі - Foreign Policy

У Росії виникне велика проблема в майбутньому наступі - Foreign Policy

21:28 Україна
Положення про демобілізацію виключили із проекту закону про мобілізацію - ЗМІ

Положення про демобілізацію виключили із проекту закону про мобілізацію - ЗМІ

21:08 Війна
Всі головні новини

Популярне

Україну накриють грози і впаде температура: стала відома дата похолодання 7113

Україну накриють грози і впаде температура: стала відома дата похолодання

Прорвались на бронетехніці: війська РФ зайшли до важливого міста на сході - Bild 4269

Прорвались на бронетехніці: війська РФ зайшли до важливого міста на сході - Bild

«Готуються до передачі корони»: принц Вільям у трансі 3163

"Готуються до передачі корони": принц Вільям у трансі

Понівечила себе : Маша Распутіна знову перекроїла обличчя і стала схожа на пательню 2978

"Понівечила себе": Маша Распутіна знову перекроїла обличчя і стала схожа на пательню

Останні новини

22:24

Бої за Роботине: у ЗСУ відреагували на інформацію про прорив окупантів

22:00

Олександр Невзоров. Що спільного у росіян і папуасівВідеоблоги

21:35

Чому хитрі узбеки п'ють гарячий чай у спекуВідео

21:29

Рослини в’януть і гинуть: чому не можна поливати квіти зверху

21:28

У Росії виникне велика проблема в майбутньому наступі - Foreign Policy

Бронь для цирків і штрафи замість в'язниці для ухилянтів: до чого готуватися після "нової" мобілізаціїБронь для цирків і штрафи замість в'язниці для ухилянтів: до чого готуватися після "нової" мобілізації
21:08

Положення про демобілізацію виключили із проекту закону про мобілізацію - ЗМІ

20:47

Росіяни вперше застосували "танкенштейн" для наступу: в Bild оцінили тактику РФ

20:30

DeepState: росіяни захопили село, за яке билися з серпня 2022 року

20:28

39-річна Слава Камінська зробила пластику - що перекроїла співачка

Реклама
20:19

"Ніхто не має цього робити": Волкер назвав цілі в РФ, по яких Україна не може бити

19:58

Причина неочевидна: чому не можна викидати котячі фекалії в унітазВідео

19:47

Україну накрив антициклон: якою буде погода найближчими днями

19:36

"Бронь" цирків від служби в армії: Мінкульт спробував пояснити скандальне рішення

19:20

Путініст Кіркоров злетів з котушок і публічно познущався з Пугачової

19:18

"Здійсни мрію": історія 11-річного волонтера Владислава Романова

19:17

Втратила дітей, чоловіка і батьків: історія бойової медикині, у якої РФ вбила всю родину

19:10

Очікуємо масованих ракетних атак з використанням всього смертоносного лайнаПогляд

18:50

"Вони з нас сміються": РФ запросила Україну на "Ігри дружби" - реакція Мінспорту

18:21

Росія зосередилась на ударах по трьох областях, є "затишшя" у масованих атаках

18:08

"Це більше не фантазія": Боррель зробив невтішну заяву про велику війну в Європі

Реклама
17:59

Удар по ЗАЕС: в ГУР розповіли, звідки запускались дрони для обстрілу станції

17:42

"Був добровольцем": на війні загинув український актор Андрій Доманський

17:33

У Зеленського запитали про наступ Росії на Харків: він поділився прогнозомВідео

17:24

Прорвались на бронетехніці: війська РФ зайшли до важливого міста на сході - Bild

17:08

"Мені дуже прикро": Лілія Подкопаєва розповіла про трагедію з кумою Ані Лорак

16:52

Україну накриють грози і впаде температура: стала відома дата похолодання

16:52

"Це не моя історія": Аліна Гросу розповіла, чи живе разом із другим чоловіком

16:51

Пережиток радянщини: чому не можна білити дерева навесні - наслідки шокують

16:47

РФ планувала перекинути в Чорне море МРК "Серпухов": у ГУР розкрили деталіВідео

16:36

Як помити витяжку на кухні: що зробити, щоб домогтися ідеальної чистоти

16:33

Як позбутись поганого запаху в холодильнику: геніальний лайфхак

16:32

"Ворогів переміг, росіян обгадив": Максим Галкін здивував сміливим вчинком

16:25

Що не можна робити 10 квітня, щоб не довелося плакати: прикмети

16:00

Як зробити добриво з картопляного лушпиння для троянд і кімнатних квітів

15:40

"Пампушка" з "Бріджертонів" здивувала відвертою фотосесією для глянцю

15:34

Росія ударила по Харкову: є прильоти по підприємству, палають будівлі

15:20

Шторм сильно затягується: в Україні вирує потужна магнітна буря

15:18

"Потрібні чіткі критерії": у Кабміні анонсували справедливу бронь від мобілізації

15:05

Артем Пивоваров засвітив обручку на безіменному пальці і заговорив про одруження

15:04

Кадрові зміни в ЗСУ: командувачів двох напрямків відправили у відставку - ЗМІ

Реклама
14:49

Окупанти розстріляли десятки полонених бійців ЗСУ: в ОГП розкрили страшні деталі

14:35

Тільки щасливчик помітить кота за 7 секунд: надзвичайно заплутана загадка

14:29

Як часто потрібно міняти туш для вій: жінки вражені відповіддю

14:26

Філіп Кіркоров налетів на Ларису Доліну і принизливо обізвав на всю РФ

14:16

Висохла й обвисла: Волочкова налякала своїм моторошним виглядом

14:07

Планета б'є рекорди: березень став найспекотнішим за всю історію спостережень

13:50

Як правильно зберігати суп у холодильнику: що зробити, щоб страва залишалася смачною

13:45

НАТО може ввести війська і закрити небо над Україною: несподіваний прогноз Волкера

13:34

Після зречення від прізвища батька: розкрито таємницю особистого життя сина Газманова

13:00

Зірка Голосу країни вагітна первістком

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Володимир Зеленський новости
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти