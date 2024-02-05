Мобілізація засуджених: у ВР прокоментували нюанси нових рішень

Згідно з проєктом нового закону про мобілізацію, в Україні хочуть мобілізувати засуджених. В уряді вказали на важливі деталі.

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Мобілізація засуджених в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, 56 ОММБ

Новим інструментом поповнення особового складу ЗСУ може стати рішення про мобілізацію засуджених. Однак таке рішення має бути виваженим і врахувати два важливі нюанси. Про це розповів заступник голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, пише РБК-Україна.

Згідно зі словами Чернєва, це той інструмент, який можна застосовувати. Однак є нюанс у тому, що така мобілізація має бути добровільною, а також для неї мають бути командири, здатні до рекрутингу саме цієї категорії людей.

"Ви знаєте, моя особиста позиція, що це один з інструментів, який можна застосовувати. Але, ми повинні розуміти, що це, перш за все, повинна бути добровільна мобілізація, по-друге, повинні бути командири, які будуть рекрутувати засуджених і розуміти, що з цими вони готові працювати, з цими не готові", - пояснює Чернєв. відео дня

Однак при цьому, як каже депутат, є командири, які самостійно виявляють готовність узяти засуджених у свої підрозділи, і також є засуджені, які виявляють готовність стати до лав Сил оборони України.

"У мене особисто є запити від командирів на місцях, які кажуть, дайте мені такий ресурс, я знаю, що з ним робити. З іншого боку, є також звернення від засуджених, які відбувають покарання, які також говорять про те, що вони готові захищати Батьківщину. Я думаю, тут можна знайти рішення, яке влаштовуватиме всіх", - резюмував Чернєв.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, Кабмін у вівторок, 30 січня, передав до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Також відомо, що оновлений текст проєкту про мобілізацію хоч і є кращим варіантом, аніж попередній, який був відхилений парламентом і відправлений на доопрацювання уряду, все одно викликає в депутатів низку запитань. Про це розповів заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.

Крім іншого, президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

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