Законопроєкт про мобілізацію Рада може розглянути 10 квітня: які положення залишилися

Комітет ВР завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію, завтра його може розглянути Верховна Рада.

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Законопроєкт про мобілізацію 10 квітня може розглянути Рада/ коллаж Главред, фото УНІАН

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію і підготував текст документу до другого читання.

Про це повідомив голова оборонного комітету ВР Олександр Завітневич у Facebook. Він зазначив, що висновок Комітету був проголосований до другого читання, і зазначив, що завтра, 10 квітня, законопроєкт буде у парламенті.

"Завтра – фінальна таблиця законопроєкту буде в залі парламенту", – написав Завітневич.

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Секретар оборонного Комітету ВР Роман Костенко (фракція "Голос") повідомив, що 13 членів комітету проголосували за, а 5 – утрималися.

"Щойно рекомендували Верховній Раді ухвалити законопроєкт про мобілізацію в другому читанні. 13 членів комітету проголосували за, 5 – утрималися", – повідомив Костенко.

Після опрацювання у Комітеті законопроєкт зазнав істотних змін, порівняно з початковою редакцією.

Які головні положення залишилися у законопроєкті

Видання "Українська правда" повідомило, що має у своєму розпорядженні висновок Комітету щодо другого читання законопроєкту. У виданні опублікували частину основних положень, які залишилися у документі після опрацювання у Комітеті.

Зокрема, у документі залишаються наступні положення:

Громадяни, котрі перебувають на військовому обліку, можуть зареєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного або резервіста у добровільному порядку – це право, а не обов’язок.

Чоловіки віком від 18 до 60 років під час проведення мобілізації повинні мати при собі військово-обліковий документ. Цей документ потрібно пред’являти на вимогу представника ТЦК чи поліцейського. При цьому процес перевірки документів може фіксуватися на камеру або телефон.

Військовозобов'язані віком від 18 до 60 років зможуть оформити паспорт, закордонний паспорт, а також отримати документи в закордонних дипломатичних установах України лише за умови наявності військово-облікових документів.

Ухилянтів можуть покарати тимчасовим обмеженням на керування транспортними засобами, але таке рішення має прийняти суд.

В Україні замість строкової можуть запровадити базову військову службу, яку будуть проходити громадяни віком від 18 до 25 років. Вони самі зможуть обирати у який період до досягнення 24 років вони почнуть проходити службу.

Для жінок не планується запровадження обов’язкової мобілізації. Але жінок, які здобули медичну чи фармацевтичну освіту, братимуть на військовий облік, якщо вони придатні до служби за віком і станом здоров’я. Жінок, які перебуватимуть на військовому обліку, можуть призвати на службу під час воєнного стану лише в добровільному порядку.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні – зміни до закону про мобілізацію

Нагадаємо, Верховна Рада має проголосувати за законопроєкт №10449 про мобілізацію у другому читанні. Є кілька категорій громадян, які повинні з'явитися у територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки у квітні без спеціального повідомлення.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що система територіальних центрів комплектування в Україні не є ідеальною, тому проводиться робота з її удосконалення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що положення про демобілізацію виключили із проекту закону про мобілізацію. За даними ЗМІ, ініціатором виключення норм про демобілізацію із нового законопроекту про мобілізацію став головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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