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Законопроєкт про мобілізацію Рада може розглянути 10 квітня: які положення залишилися

Альона Вороніна
9 квітня 2024, 23:39оновлено 10 квітня, 00:15
Комітет ВР завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію, завтра його може розглянути Верховна Рада.
Законопроєкт про мобілізацію Рада може розглянути 10 квітня: які положення залишилися
Законопроєкт про мобілізацію 10 квітня може розглянути Рада/ коллаж Главред, фото УНІАН

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію і підготував текст документу до другого читання.

Про це повідомив голова оборонного комітету ВР Олександр Завітневич у Facebook. Він зазначив, що висновок Комітету був проголосований до другого читання, і зазначив, що завтра, 10 квітня, законопроєкт буде у парламенті.

"Завтра – фінальна таблиця законопроєкту буде в залі парламенту", – написав Завітневич.

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Секретар оборонного Комітету ВР Роман Костенко (фракція "Голос") повідомив, що 13 членів комітету проголосували за, а 5 – утрималися.

"Щойно рекомендували Верховній Раді ухвалити законопроєкт про мобілізацію в другому читанні. 13 членів комітету проголосували за, 5 – утрималися", – повідомив Костенко.

Після опрацювання у Комітеті законопроєкт зазнав істотних змін, порівняно з початковою редакцією.

Які головні положення залишилися у законопроєкті

Видання "Українська правда" повідомило, що має у своєму розпорядженні висновок Комітету щодо другого читання законопроєкту. У виданні опублікували частину основних положень, які залишилися у документі після опрацювання у Комітеті.

Зокрема, у документі залишаються наступні положення:

  • Громадяни, котрі перебувають на військовому обліку, можуть зареєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного або резервіста у добровільному порядку – це право, а не обов’язок.
  • Чоловіки віком від 18 до 60 років під час проведення мобілізації повинні мати при собі військово-обліковий документ. Цей документ потрібно пред’являти на вимогу представника ТЦК чи поліцейського. При цьому процес перевірки документів може фіксуватися на камеру або телефон.
  • Військовозобов'язані віком від 18 до 60 років зможуть оформити паспорт, закордонний паспорт, а також отримати документи в закордонних дипломатичних установах України лише за умови наявності військово-облікових документів.
  • Ухилянтів можуть покарати тимчасовим обмеженням на керування транспортними засобами, але таке рішення має прийняти суд.
  • В Україні замість строкової можуть запровадити базову військову службу, яку будуть проходити громадяни віком від 18 до 25 років. Вони самі зможуть обирати у який період до досягнення 24 років вони почнуть проходити службу.
  • Для жінок не планується запровадження обов’язкової мобілізації. Але жінок, які здобули медичну чи фармацевтичну освіту, братимуть на військовий облік, якщо вони придатні до служби за віком і станом здоров’я. Жінок, які перебуватимуть на військовому обліку, можуть призвати на службу під час воєнного стану лише в добровільному порядку.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні – зміни до закону про мобілізацію

Нагадаємо, Верховна Рада має проголосувати за законопроєкт №10449 про мобілізацію у другому читанні. Є кілька категорій громадян, які повинні з'явитися у територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки у квітні без спеціального повідомлення.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що система територіальних центрів комплектування в Україні не є ідеальною, тому проводиться робота з її удосконалення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що положення про демобілізацію виключили із проекту закону про мобілізацію. За даними ЗМІ, ініціатором виключення норм про демобілізацію із нового законопроекту про мобілізацію став головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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