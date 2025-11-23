WP дізналася, що мирний план передбачає передачу Україні Tomahawk

Зеленський може погодитися на вихід із Донбасу і скорочення ЗСУ в обмін на мир.

https://glavred.net/ukraine/wp-uznala-chto-mirnyy-plan-predusmatrivaet-peredachu-ukraine-tomahawk-10718045.html Посилання скопійоване

Мирний план передбачає передачу Україні Tomahawk / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео в YouTube, uk.wikipedia.org

Що написано в матеріалі WP:

Гарантії безпеки для України ще недостатньо сильні

Україна опинилася в новому небезпечному моменті через корупційний скандал

Зеленський зараз стоїть перед найболючішим вибором

Адміністрація Дональда Трампа активізує спроби просунути нову мирну угоду для України. І вже в неділю, 23 листопада, американські посланці прибудуть до Женеви на зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Незважаючи на гостру критику плану, у Вашингтоні наполягають: документ із 28 пунктів не є ультиматумом і може бути змінений.

Кілька високопоставлених джерел, знайомих із підготовкою до переговорів, заявили, що американська сторона готова проявити гнучкість, незважаючи на загальний скептицизм навколо, пише в матеріалі для Washington Post оглядач міжнародних новин Девід Ігнатіус.

відео дня

"Гарантії безпеки ще недостатньо сильні", - визнають американські чиновники, поінформовані про переговори.

Американці переконують Київ і Європу, що ініціатива Трампа не є проросійською. Вони стверджують: США готові посилити післявоєнне стримування і навіть розглядають можливість передати Україні крилаті ракети "Томагавк", якщо мир буде укладено.

Що стоїть у центрі плану

За інформацією двох топ-чиновників, які брали участь у переговорах, проєкт включає такі ключові положення:

можливе обмеження чисельності української армії 600 тисячами військових - пункт, який США вже готові переглянути;

вимога, щоб Україна вивела війська з близько 25% Донецької області, які зараз контролює - головне побажання Росії;

демілітаризація зони відведення і будівництво нової "стіни безпеки" за підтримки США і союзників;

проведення загальнонаціональних виборів в Україні протягом 100 днів після підписання угоди;

післявоєнна амністія - вимога Києва для захисту чиновників у контексті антикорупційних розслідувань.

"Суверенітет України ніколи не може бути поставлений під загрозу... Ми не хочемо бачити розпад України. Ми не хочемо бачити друге пришестя Югославії", - сказав один із ключових чиновників.

Чому переговори активізувалися саме зараз

Вашингтон вважає, що Україна опинилася в новому небезпечному моменті через втрати в Донецькій області, корупційний скандал у Києві та політичну нестабільність.

Водночас Росія, за оцінками США, відчуває посилений економічний тиск і може бути зацікавлена у припиненні війни, замість ще двох років боїв за повний контроль над Донбасом.

Посередницьку роль у нових переговорах активно відіграє Туреччина, як і в переговорах щодо Гази, які Трамп вважає одним зі своїх успіхів.

Найгостріший момент для Зеленського

За даними джерел серед високопоставлених чиновників США, секретар Ради нацбезпеки України Рустем Умеров під час зустрічі у Флориді припустив готовність Києва до компромісу щодо частини Донбасу і до обмеження чисельності армії. Це викликало різку реакцію в Україні - і тепер Вашингтон натякає, що готовий змінити ці пункти.

Але ключове рішення залишається за Зеленським.

"Зеленський зараз стоїть перед найболючішим вибором свого президентства. Якщо він скаже "так" здачі Донецька, деякі українці ніколи йому цього не пробачать. Якщо ж він скаже "ні", ця трагічна війна продовжиться. Попри всю мужність Зеленського, можливо, він ніколи не стикався з більш болісним моментом", - пише Ігнатіус.

Чому саме зараз з'явився мирний план США - думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" і голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок в інтерв'ю Главреду заявив, що поява американського мирного плану саме зараз не є випадковою. За його словами, зараз на Україну і на Володимира Путіна здійснюється системний тиск, спрямований на те, щоб примусити обидві сторони до заморожування війни.

Клочок зазначив, що навіть замороження війни по лінії фронту стало б для української влади серйозним репутаційним ударом. За його словами, якби союзники надавали Україні достатню і своєчасну військову допомогу, ситуація сьогодні була б значно кращою.

"Але Трамп вирішив інакше. Для нього війна має закінчитися, але чи то через російську мову, чи то через російську церкву, чи то по лінії, де буде проходити кордон - йому на це глибоко наплювати", - пояснив Клочок.

Інфографіка: Главред

Мирний план США - новини за темою

Нагадаємо, США представили власне бачення завершення війни в Україні - документ із 28 пунктів, який адміністрація Дональда Трампа подала як "мирний план". Однак за своїм змістом план більше нагадує сценарій односторонніх поступок, оскільки він пропонує суттєве скорочення української армії, офіційну відмову від євроатлантичного курсу та згоду на втрату частини територій Донбасу. Для Києва такі умови фактично дорівнюють капітуляції.

На тлі цього президент Володимир Зеленський 21 листопада заявив, що тиск на Україну зараз безпрецедентний. Він наголосив, що держава не має права торгувати свободою та гідністю і не може довіряти Росії, яка вже багато разів порушувала будь-які домовленості.

Попри це, президент США публічно закликав Київ ухвалити план до четверга, 27 листопада, назвавши День подяки "вдалим моментом" для такого рішення.

Європейські партнери України також виступили проти ключових пунктів пропозиції. За словами дипломатів, українські Збройні сили мають зберегти повну обороноздатність, а базою для переговорів має бути нинішня лінія фронту.

Як повідомляв Главред, 23 листопада у Швейцарії відбудуться переговори США, України та країн ЄС щодо мирного плану Трампа. До Женеви вже прибув міністр армії США Ден Дрісколл.

Читайте також:

Про джерело: The Washington Post The Washington Post - американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффу Безосу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред