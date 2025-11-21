Трамп поставив Україні жорсткий дедлайн щодо мирного плану: скільки часу має Київ

Президент США вважає, що Україна повинна погодитися на мирний план до 27 листопада.

Трамп оголосив дедлайн для погодження Україною мирного плану / Колаж: Главред, фото УНІАН, ОП

Головне:

Київ повинен прийняти мирний план США до 27 листопада

Америка пригрозила Україні зупинкою постачання зброї та обміну розвідданими

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна повинна ухвалити "мирний план", який запропонувала Америка, до четверга. Заяву глави Білого дому наводить Clash Report.

Трамп вважає, що День подяки, який у США святкують 27 листопада, є "відповідним часом" для України, щоб погодитися на запропоновану США угоду.

Тим часом у Reuters написали, що Сполучені Штати пригрозили Україні зупинкою постачання зброї та обміну розвідданими, щоби змусити Київ підписати мирну угоду до 27 листопада.

Два обізнані джерела розповіли виданню, що Вашингтон тисне на Київ сильніше, ніж під час будь-яких попередніх мирних переговорів. За повідомленням джерел, США прагнуть укласти угоду до четверга, 27 листопада.

"Вони хочуть зупинити війну і хочуть, щоб Україна заплатила за це", - зазначило одне з джерел.

Чи підпише Зеленський угоду з Путіним

В інтервʼю Главреду керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок розповів, що Зеленський особисто не підписуватиме будь-яку угоду з Путіним.

"Він на це не піде – він дуже принциповий і впертий, ми це добре знаємо. Для нього це фактично політичне самогубство, а Зеленський дуже опікується своєю репутацією. Тому хтось інший може підписати угоду про зупинку бойових дій за його дорученням. Згадайте: Мінські угоди підписував Кучма. Так само і Зеленський може призначити уповноваженого. Але я не вважаю це проблемою. Проблема – це те, що буде після. І гойдалки в Україні будуть такі, що ми ще багато про це говоритимемо", - прогнозує Клочок

Як писав Главред, адміністрація Дональда Трампа запропонувала план завершення війни, який фактично означає капітуляцію України. У плані міститься 28 пунктів, зокрема скорочення армії, відмова від вступу в НАТО й територій Донбасу.

Тим часом європейські союзники разом із президентом України відкинули ключові положення запропонованого США та Росією плану припинення війни. У суботу європейські лідери планують провести окрему зустріч на полях саміту "Великої двадцятки" в Південній Африці, щоб визначити подальші спільні кроки.

У пʼятницю, 21 листопада, президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Він заявив, що зараз один із найважчих моментів нашої історії. За його словами, зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима.

