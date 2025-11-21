Рус
"Зараз один із найважчих моментів": Зеленський емоційно звернувся до українців

Руслана Заклінська
21 листопада 2025, 16:59оновлено 21 листопада, 17:52
1640
Президент наголосив, що перед державою може постати вкрай складний вибір.
'Зараз один із найважчих моментів': Зеленський емоційно звернувся до українців
Зеленський звернувся до українців / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

Ключові тези Зеленського:

  • Національний інтерес має бути врахований у миному плані
  • Київ працюватиме з США спокійно, пропонуючи альтернативи
  • Завершення війни не повинно означати завершення України

Тиск на Україну зараз надзвичайно сильний. Національний український інтерес має бути врахований у мирному плані США. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Зараз один із найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну - один із найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважча та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності, без справедливості. І щоб ми вірили тому, хто напав вже двічі", - наголосив глава держави.

Президент підкреслив, що Україна не може жити без свободи й справедливості та не може вірити агресору, який нападав двічі.

Зеленський підкреслив, що від України чекатимуть відповіді на запропонований план, але нагадав, що свою позицію він висловив ще у 2019 році, коли давав присягу боронити суверенітет і незалежність України. Він запевнив, що не зрадить цієї клятви.

"Для мене це не протокольна формальність для галочки, це клятва. І кожного дня, кожному її слову я бережу вірність. Я ніколи її не зраджу. Національний український інтерес має бути врахований", - сказав президент.

Робота з США

За його словами, Київ не робитиме гучних, а натомість спокійно та професійно працюватиме з США та іншими партнерами. Зеленський пообіцяв вести аргументований діалог, переконувати, пропонувати альтернативи, щоб не дозволити Росії перекласти відповідальність за зірвані переговори на Україну.

"Україна працюватиме швидко. Сьогодні, в суботу й неділю, весь наступний тиждень і стільки, скільки це буде потрібно. В режимі 24/7 я буду боротися за те, аби серед усіх пунктів плану не було пропущено щонайменше двох - це гідність і свобода українців. Бо саме на цьому базується все інше - наш суверенітет, наша незалежність, наша земля, наші люди. І українське майбутнє. Ми будемо й маємо робити все, аби в результаті сталося закінчення війни й не сталося закінчення України, закінчення Європи та глобального миру", - наголосив він.

Співпраця з ЄС

Президент також повідомив, що провів розмови з європейськими партнерами та розраховує на союзників. За його словами, європейці усвідомлюють, що Росія - не далека загроза, а країна, що стоїть безпосередньо біля кордонів ЄС.

"Україна зараз є єдиним щитом, який відділяє комфортне європейське життя від планів Путіна. Ми пам’ятаємо: Європа була з нами. Ми віримо: Європа буде з нами. Україна не має бачити дежавю 24 лютого, коли було відчуття, що ми наодинці. Коли ніхто не міг зупинити Росію, окрім наших героїчних людей, які стіною стали проти армії Путіна", - підкреслив Зеленський.

Ситуація в країні

Глава держави нагадав про єдність українців у перший день повномасштабного вторгнення та закликав припинити внутрішні конфлікти й політичні чвари. Парламент і уряд, як зазначив Зеленський, мають працювати об’єднано й ефективно, бо справжній ворог - Росія.

"Я пам’ятаю, як у перший день війни різні ходаки передавали мені різні плани, пункти, ультиматуми були щодо завершення війни. Казали: або так, або ніяк. Або ви це підпишете, або вас просто ліквідують і це замість вас підпише "в. о. Президента України". Чим це закінчилося – відомо. Чимало із цих ходаків стали частиною обмінного фонду й відправилися разом зі своїми пропозиціями та пунктами "дамой, в радную гавань". Я не зрадив Україну тоді, я точно відчував за своїми плечами підтримку кожного. Кожного з вас", - сказав президент.

За його словами, наступний тиждень буде дуже складним і насиченим подіями. Президент попередив про майбутні спроби ворога послабити й розсварити українців й закликав суспільство не піддаватись.

"Ми будемо працювати на дипломатичному полі заради нашого миру. Ми маємо працювати єдино всередині країни заради нашого миру. Заради нашої гідності. Заради нашої свободи. І я вірю, і я знаю, що я не один. Зі мною - наш народ, суспільство, воїни, партнери, союзники, усі наші люди", - додав Зеленський.

Чи дійсно план США є новим - думка експерта

Політичний аналітик Олександр Кочетков заявив, що так званий "таємний план" США щодо врегулювання війни не є новим документом. За його словами, його зміст фактично повторює пропозиції, які обговорювалися під час стамбульських переговорів навесні 2022 року.

Кочетков наголошує, що жодної секретності тут немає, оскільки план давно відомий і в Україні, і в Європі, і у США. Він зазначає, що Росія не змінила свою позицію з часів Стамбула та продовжує сподіватися на ослаблення України зсередини, аби в подальшому "дипломатично" захопити потрібні їй території.

Мирний план США - новини за темою

Як повідомляв Главред, адміністрація Трампа запропонувала план завершення війни в Україні, який фактично означає капітуляцію країни. План містить 28 пунктів, серед яких скорочення української армії, відмова від вступу до НАТО та частини територій Донбасу.

20 листопада президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром армії США Деніелом Дрісколлом заявив про готовність співпрацювати з командою Трампа над мирним планом та погодив терміни його підписання.

У Кремлі тим часом не підтвердили інформацію про наявність спільного американо-російського плану завершення війни.

За даними видання Axios, мирний план США передбачає для України 10-річні гарантії безпеки, подібні до статті 5 НАТО. Напад Росії на Україну пропонується розглядати як атаку на всю трансатлантичну спільноту.

Про джерело: Офіс президента України

Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський війна Росії та України мирні переговори Мирний план Трампа
