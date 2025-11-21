ЄС і Україна відкинули ключові вимоги мирного плану США - Bloomberg

Берлін заявив, що Європа прагне справедливого й тривалого миру, але не прийме капітуляційних умов.

Європейські лідери відкинули ключові пункти плану Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Європейські лідери відхилили ключові пункти американо-російського мирного плану

ЗСУ мають зберегти повну обороноздатність

Основою переговорів може бути лише поточна лінія фронту

Європейські союзники разом із президентом України відкинули ключові положення запропонованого США та Росією плану припинення війни. Українська армія має зберегти спроможність повноцінно захищати державний суверенітет, а нинішня лінія фронту повинна стати базовою відправною точкою для можливих мирних перемовин. Про це пише Bloomberg.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц ініціював координаційну розмову, аби виробити спільну реакцію на перелік із 28 пропозицій і вимог, який Зеленський отримав від Вашингтона. Під час телефонної розмови в п’ятницю Мерц, президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер погодилися із президентом Укрїни, що українська армія має зберегти здатність повноцінно обороняти державу, а нинішня лінія фронту повинна стати базовою позицією для будь-яких мирних переговорів.

Згідно з планом, Україна мала б де-факто погодитися з тим, що Крим, Луганськ і Донецьк є російськими, причому визнання очікувалося й від Сполучених Штатів. Документ також передбачав проведення виборів в Україні через 100 днів і відмову Києва від прагнень вступити до НАТО.

Речник німецького уряду Стефан Корнеліус зазначив у Берліні, що Європа прагне справедливого та стійкого миру і розглядає окремі елементи американсько-російського плану як потенційні інструменти для просування до такої мети. Він наголосив, що Німеччина хоче брати конструктивну участь у процесі, щоб спрямувати його в русло, яке може реально наблизити завершення війни на умовах, прийнятних для України.

Попри те, що США та Росія фактично відсунули європейські країни від центральної ролі у переговорах про припинення війни, саме європейська позиція може стати визначальною для подальших кроків Києва. Наразі ЄС намагається погодити механізм, який дозволить розблокувати близько 140 мільярдів євро (160 мільярдів доларів) на підтримку української оборони, тоді як американська допомога скорочується.

У суботу європейські лідери планують провести окрему зустріч на полях саміту "Великої двадцятки" в Південній Африці, щоб визначити подальші спільні кроки. До консультацій має долучитися й президент Фінляндії Александер Стубб, якого вважають одним із небагатьох європейських політиків, здатних знайти підхід до Дональда Трампа, повідомило джерело, знайоме з перебігом підготовки.

Чи дійсно план США є новим - думка експерта

Політичний аналітик Олександр Кочетков заявив, що так званий "таємний план" США щодо врегулювання війни, який останніми днями активно поширюють у ЗМІ, насправді давно відомий і не містить жодних нових елементів. За його словами, зміст документа повністю повторює пропозиції, які обговорювалися під час переговорів у Стамбулі навесні 2022 року.

"Усі, хто був залучений до процесу переговорів, підтверджують: Росія відтоді не відійшла від своїх стамбульських пропозицій ні на крок. Тобто ніякої секретності тут немає - план добре відомий. Його знають і в Офісі президента, і у Верховній Раді, і в Європі, і в Сполучених Штатах - де завгодно", - сказав Кочетков в інтерв'ю Главреду.

Аналітик зазначив, що розрахунок на те, щоб Україна ослабла і почала руйнувати себе зсередини. Тоді Росія зможе піти далі й "дипломатично" захопити ті українські території, які її цікавлять.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа запропонувала план завершення війни, який фактично означає капітуляцію України. У плані міститься 28 пунктів, зокрема скорочення армії, відмова від вступу в НАТО й територій Донбасу.

20 листопада президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром армії США Деніелом Дрісколлом заявив про готовність працювати з командою Трампа над мирним планом. Вони погодити тепміни підписання плану.

У Кремлі тим часом заперечили наявність спільного американо-російського плану.

Як повідомсяв Главред, мирний план США передбачає для України 10-річні гарантії безпеки, подібні до статті 5 НАТО. За даними Axios, напад Росії на Україну пропонують розглядати як атаку на всю трансатлантичну спільноту.

Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

