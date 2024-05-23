Висока активність ДРГ на Сумщині: прикордонники оцінили загрозу наступу РФ

В ДПСУ зазначили, що наразі на Смуському напрямку не зафіксовано накопичення значної кількості російських сил, однак, не виключаються провокації.

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Прикордонники назвали цілі можливого наступу РФ на Сумщині / Колаж Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Російські окупанти активізували застосування диверсійно-розвідувальних груп у Сумській області. Ворожі диверсанти намагаються перетнути державний кордон України по кілька разів на тиждень. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Сумська область - це той напрямок, де ворог постійно намагається застосовувати ДРГ і проводити диверсійну діяльність. Не можна сказати, що це відбувається щоденно, що російські ДРГ намагаються зайти на нашу територію, але їхня активність досить висока" - сказав Демченко.

За його словами, кілька разів на тиждень диверсійні групи ворога намагаються проникнути на територію України. Російські диверсанти шукають місця розташування українських підрозділів та вивчають оборону для подальших ударів з потужного озброєння.

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Прикордонники не зафіксували накопичення ворожих сил на Сумському напрямку, але не виключають провокації.

Демченко зауважив, що можливе російське просування на Сумському напрямку має дві основні мети. По-перше, це може спричинити паніку серед українців, а по-друге, це може відволікти українські Сили оборони на цей напрямок. Він підкреслив, що прикордонники добре усвідомлюють цю загрозу.

"Звісно, що не можемо сказати, що це може відбутися в найближчий час, але ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, бо у будь-який момент ворог, аби ж посилити тиск на Україну, як це зараз робить по Харківщині, розтягнути напрямок свого удару і на Сумщину, або ж робити все можливе, щоб Україна тримала тут і продовжила стягувати сюди свої додаткові сили, а не використовувати їх на лінії фронту, де ведуться більш активні бойові дії", - сказав Демченко.

Загроза наступу РФ на Сумщині - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російське військово-політичне командування зосередило 10 тисяч військовослужбовців на кордоні із Сумською областю України, зокрема в Курській області. Про це повідомив військовий експерт, аналітик групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Російські окупанти можуть розпочати наступ з нового напрямку на півночі, найбільша загроза наразі існує для Сумщини, заявив заступник командира третьої ОШБр Максим Жорін.

Російські війська можуть розпочати наступальні дії на Сумщині в будь-який момент, зазначив військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров.

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