Висока активність ДРГ на Сумщині: прикордонники оцінили загрозу наступу РФ

Російські окупанти активізували застосування диверсійно-розвідувальних груп у Сумській області. Ворожі диверсанти намагаються перетнути державний кордон України по кілька разів на тиждень. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
"Сумська область - це той напрямок, де ворог постійно намагається застосовувати ДРГ і проводити диверсійну діяльність. Не можна сказати, що це відбувається щоденно, що російські ДРГ намагаються зайти на нашу територію, але їхня активність досить висока" - сказав Демченко.
За його словами, кілька разів на тиждень диверсійні групи ворога намагаються проникнути на територію України. Російські диверсанти шукають місця розташування українських підрозділів та вивчають оборону для подальших ударів з потужного озброєння.
Прикордонники не зафіксували накопичення ворожих сил на Сумському напрямку, але не виключають провокації.
Демченко зауважив, що можливе російське просування на Сумському напрямку має дві основні мети. По-перше, це може спричинити паніку серед українців, а по-друге, це може відволікти українські Сили оборони на цей напрямок. Він підкреслив, що прикордонники добре усвідомлюють цю загрозу.
"Звісно, що не можемо сказати, що це може відбутися в найближчий час, але ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, бо у будь-який момент ворог, аби ж посилити тиск на Україну, як це зараз робить по Харківщині, розтягнути напрямок свого удару і на Сумщину, або ж робити все можливе, щоб Україна тримала тут і продовжила стягувати сюди свої додаткові сили, а не використовувати їх на лінії фронту, де ведуться більш активні бойові дії", - сказав Демченко.
Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині
Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.
За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.
На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.
Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.
У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".
Загроза наступу РФ на Сумщині - ситуація на фронті
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російське військово-політичне командування зосередило 10 тисяч військовослужбовців на кордоні із Сумською областю України, зокрема в Курській області. Про це повідомив військовий експерт, аналітик групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
Російські окупанти можуть розпочати наступ з нового напрямку на півночі, найбільша загроза наразі існує для Сумщини, заявив заступник командира третьої ОШБр Максим Жорін.
Російські війська можуть розпочати наступальні дії на Сумщині в будь-який момент, зазначив військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров.
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