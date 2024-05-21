Загроза штурму на Сумщині: в ДПСУ назвали ймовірний напрямок російської атаки

Протяжність кордону з РФ тільки в Сумській області - понад 560 кілометрів, нагадав Андрій Демченко.

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Українські захисники готові до відбиття атак / Колаж: Главред, фото: 108 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ Анатолій Шкіньов, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Російські окупанти можуть піти в наступ у Сумській області, як вони зробили на Харківському напрямку, заявив представник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

Як наголосив він в ефірі "Радіо Свобода", треба бути готовим до розвитку будь-яких ситуацій, тому українські захисники мають продовжувати нарощувати оборонні можливості.

"Ніколи не можна виключати, зокрема, і Сумський напрямок. Ворог може в будь-який момент, навіть попри те, що він не має достатньо сил, спробувати зробити щось подібне, як це зараз відбувається на Харківському напрямку. Саме для того, щоб розтягнути лінію фронту, лінію активних бойових дій і сили оборони нашої країни", - попередив представник ДПСУ.

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При цьому він нагадав про те, що протяжність кордону з нашим ворогом є досить великою і тільки в Сумській області - понад 560 кілометрів.

"І, власне, навіть залучаючи ті сили, які ми маємо, які ми можемо туди залучити, ми маємо тримати нашу оборону потужною, бо ворог переважає і в техніці, і в засобах ураження, і за особовим складом, на жаль", - каже співрозмовник.

Він також додав, що ДПСУ тримає свої підрозділи не тільки на Сумському, а й на Чернігівському напрямках.

"Ми бачимо те, що відбувається на Харківському напрямку. На окремих ділянках, у напрямку Липців або Вовчанська, навіть, незважаючи на перевагу, (ворог - ред.) не може досягти своєї стратегічної мети. Але їхнє ключове завдання - відтягнути Сили оборони України на цей напрямок, щоб ми не могли їх використати там, де йдуть більш інтенсивні бойові дії", - резюмував Демченко.

Загроза наступу РФ на Сумщині - останні новини за темою

Раніше Буданов заявив про те, що РФ може розвернутися для атаки на Суми. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум", пише The New York Times.

Пізніше Буданов розкрив імовірний напрямок штурму на Сумщині. Він пояснив, що росіяни від самого початку планували операцію не тільки в Харківській, а й у Сумській області, однак ситуація поки що їм не дозволила розпочати активні дії.

Нагадаємо, у ЗСУ попередили про підготовку атаки РФ. Тільки за минулу добу українські військові зафіксували на Чернігівщині та Сумщині 55 обстрілів.

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