Загроза наступу РФ на Сумщині: експерт оцінив ймовірність оточення Сум

Російські війська на Сумщині зможуть вести наступальні операції лише у прикордонній смузі через меншу чисельність військ ніж на Харківщині, наголосив експерт.

https://glavred.net/ukraine/ugroza-nastupleniya-rf-na-sumshchine-ekspert-ocenil-veroyatnost-okruzheniya-sum-10567199.html Посилання скопійоване

Коваленко оцінив ймовірність оточення Сум / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, УНІАН

Російське військово-політичне командування сконцентрувало на кордоні із Сумською областю України 10 тисяч військовослужбовців. Угрупування ворога зосереджене в Курській області. Про це в ефірі "Еспресо" повідомив військовий експерт, аналітик групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко коментуючи загрозу оточення Сум.

За словами Коваленка, на кордоні із Росією відсутні фортифікаційні споруди, адже їх зведення за лічені кілометри від кордону фактично неможливе.

"Зараз росіяни сконцентрували в Курській області поблизу кордону з Сумщиною угруповання військ загальною чисельністю понад 10 тисяч військовослужбовців. У Білгородській області, з якої вони продовжують свої наступальні дії на Липки та Вовчанськ, сконцентровано понад 40 тисяч особового складу окупантів", – розповів Коваленко. відео дня

Крім того, експерт зазначив, що наразі загрози оточення російськими військами міста Суми немає. Він додав, що на Харківщині ворог розгорнув угрупування військ чисельністю понад 40 тисяч, що в 4 рази менше за кількість військ на кордоні із Сумщиною.

"З цього можна зробити висновок, що росіяни можуть вдатись до наступу на Сумщину, але лише у прикордонній смузі. Це можуть бути диверсійно-розвідувальні операції за дуже схожим сценарієм бойових дій на Харківщині. Загрози окупації Сум та Сумської області немає. Загроза оточення Сум теж відсутня", – резюмував він.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Новий наступ РФ - загроза наступу на Сумщині

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти можуть розпочати наступ на територію України з нового напрямку на півночі, зокрема найбільша небезпека зараз є для Сумщини. Про це заявив заступник командира третьої ОШБр Максим Жорін.

Російські війська можуть почати наступальні дії на Сумщині в будь-який момент. Про це сказав військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров.

Майор Збройних сил України, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначає, що вздовж українсько-російського кордону на Сумщині, протяжністю 564 кілометри, росіяни зібрали 30 тисяч військових. Тактика ворога полягатиме у створенні плацдарму з можливістю застосування додаткових підрозділів у разі потреби.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред