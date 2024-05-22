'Там найбільша загроза': Росія може почати наступ на новому напрямку - Жорін

Максим Жорін зазначив, що якщо план росіян полягає в розтягуванні підрозділів Сил оборони, то вони можуть відкрити фронт на Сумщині.

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Росіяни можуть відкрити новий фронт для наступу на Україну / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Російські окупанти можуть почати наступ на територію України з нового напрямку на півночі. Найбільша небезпека зараз є для Сумщини. Про це в коментарі LIGA.net заявив заступник командира третьої ОШБр Максим Жорін.

"Найбільша загроза зараз, безумовно, це – Сумщина. Якщо росіяни захочуть ще більше розтягнути наші сили та ресурси, вони можуть собі дозволити ще й частково відкрити фронт в Сумській області", – каже він.

Водночас Жорін наголосив, що, ймовірно, росіяни не планують глибоке просування вглиб Сумської області. За його словами, ворог намагатиметься розтягнути українські сили та ресурси.

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Заступник командира третьої ОШБр додав, що план російських наступальних дій на Харківщині, що був оприлюднений в засобах масової інформації частково і є тією стратегією ворога, до відбиття якої готувались українські військові.

"Це не новина для українських військових. Це один зі сценаріїв, за яким росіяни можуть і будуть діяти", – сказав він.

Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

Наступ РФ на Харківщині - загроза наступу РФ на Сумщині

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська можуть почати наступальні дії на Сумщині в будь-яким момент. Про це заявив військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров.

Майор Збройних сил України, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначає, що вздовж українсько-російського кордону на Сумщині, протяжність якого 564 кілометри, росіяни зібрали 30 тисяч військових. Тактика ворога полягатиме в тому, щоб створити плацдарм і в разі потреби застосувати додаткові підрозділи.

Ситуація в Харківській області залишається складною. Місто Вовчанськ є однією з головних цілей росіян, але Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію, сказав речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

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