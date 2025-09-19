Виїзд за кордон можуть дозволити чоловікам, яким більше 22 років: названо умову

Експерт вважає, що владі доведеться відкрити кордони для масштабного залучення людей.

Виїзд чоловіків за кордон / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви експерта:

Якщо війна триватиме ще кілька років, Україна зіткнеться з браком людських ресурсів

Замкнені в кордонах громадяни не приносять користі економіці

Згодом може бути ухвалене рішення про відкриття кордонів для чоловіків до 25 років

Як відомо, в Україні дозволили вільний виїзд за кордон для чоловіків віком 18-22 роки, але з часом цю межу можуть підняти до 25 років. Про це сказав доктор економічних наук, фінансист, експерт з міграційної політики Андрій Гайдуцький в інтерв’ю Телеграфу.

За його словам, у разі якщо війна в Україні триватиме протягом ще кількох років, держава неминуче зіткнеться з браком людських ресурсів.

"Це стосується і війська, і економіки. Річ у тім, що в Україні народжується мало людей і населення скорочується через виїзд за кордон", - наголосив він.

На думку експерта, владі доведеться відкрити кордони для масштабного залучення людей під потреби роботодавців, навчальних закладів, громад і муніципалітетів з тих регіонів, що зазнали відтоку населення.

Гайдуцький також додав, що держава вже розпочала рух у цьому напрямку, адже замкнені в кордонах громадяни не приносять користі економіці.

"Саме через це й було ухвалено рішення про відкриття кордонів для чоловіків, яким немає 23 років. Далі, ймовірно, межу піднімуть до 25", - зауважив він.

Експерт також припустив, що в перспективі Україна може перейти на контрактну армію, і наслідком цього стане ширше відкриття кордонів або навіть втілення "ізраїльського варіанту".

Варто зауважити, що йдеться про систему, за якої громадяни підписують "заморожений" контракт, а в разі необхідності зобов’язані повернутися до військової частини.

Виїзд чоловіків за кордон

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко 26 серпня повідомила, що уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років можуть безперешкодно виїжджати за кордон і повертатись в Україну під час воєнного стану.

Відомо, що безперешкодно кордон можуть перетинати й ті, хто з різних причин перебуває за кордоном.

Мобілізація - останні новини України

Як повідомляв Главред, секретар комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки Роман Костенко говорив, що громадяни України віком понад 60 років можуть офіційно вступити до лав Збройних сил для проходження військової служби за контрактом.

Також відомо, що Верховна Рада розглядає законопроєкт № 13634, який може радикально змінити правила відстрочок від мобілізації, особливо для студентів, учнів профтехучилищ та освітян. Якщо його ухвалять, право на відстрочку збережуть лише ті, хто відповідає низці нових суворих умов.

Крім того, Уряд України затвердив новий порядок автоматизації видачі повісток, що офіційно дозволяє надсилати їх військовозобов’язаним особам поштою.

Читайте також:

Про персону: Андрій Гайдуцький Андрій Гайдуцький - доктор економічних наук, експерт з міграційної політики і розробки фінансово-банківських програм для мігрантів та діаспори, голова Наглядової ради Адміністрації морських портів України. З 2022 року професор кафедри міжнародного менеджменту Державного торговельно-економічного університету (м. Київ).

