Кабмін прийняв рішення: нардеп пояснив, що зміниться в розсиланні повісток поштою

Руслан Іваненко
10 вересня 2025, 00:10
Новий порядок забезпечує офіційне вручення документів без паперових носіїв.
Повестка
Укрпошта отримує статус офіційного оператора для надсилання повісток / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Коротко:

  • Кабмін дозволив надсилати повістки військовозобов’язаним поштою
  • Друк повісток можуть здійснювати Міноборони, ТЦК та державні поліграфії
  • Повістки надсилаються рекомендованим листом через "Укрпошту"

Уряд України затвердив новий порядок автоматизації видачі повісток, що офіційно дозволяє надсилати їх військовозобов’язаним особам поштою. Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко у своєму Telegram-каналі.

Хто друкуватиме повістки

За його словами, одне з нововведень стосується друку повісток. Тепер їх можуть виготовляти не лише територіальні центри комплектування (ТЦК), а й Міністерство оборони, обласні ТЦК та "державні поліграфічні підприємства", що мають стратегічне значення.

Автоматизація та обмін даними

Федієнко додав, що запускатиметься механізм обміну інформацією між різними реєстрами, що впливають на процедуру. "Всі дані беруться з реєстрів військовозобов’язаних, які обмінюються інформацією з іншими державними базами, й тим самим відпадає потреба в паперових носіях", — пояснив він.

"Укрпошта" стає офіційним оператором

Новим офіційним оператором доставки стане "Укрпошта". Тепер повістки можна надсилати рекомендованим листом, а не лише вручати особисто представником ТЦК. Федієнко зазначив, що для цього Міноборони, ТЦК та "Укрпошта" повинні укласти відповідні договори, і додав: "Хотів би знати, звідки в ТЦК є гроші на подібні замовлення".

Що змінює новий порядок вручення

Нардеп також пояснив зміни в процедурі вручення. Раніше розсилка повісток поштою вважалася допоміжним механізмом, і в судах адвокати часто доводили, що людина "не отримала" повістку, відмовившись або не забравши її з пошти. Тепер же масова розсилка поштою вважатиметься офіційним врученням документу.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Верховній Раді зареєстровано альтернативний законопроєкт №13634-1, який передбачає обмеження права на відстрочку від мобілізації для студентів коледжів, які розпочали навчання після 25 років, а також для тих, хто перевищив встановлений термін навчання за освітньою програмою.

З 1 вересня військовослужбовці групи оповіщення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) працюють із постійною відеофіксацією.

Через дію воєнного стану, який продовжено до 5 листопада, мобілізація триватиме і у вересні. Як нагадує Міноборони, призову підлягають громадяни України віком від 18 до 60 років, які придатні за станом здоров'я і не забезпечені відстрочкою або бронюванням.

Про персону: Олександр Федієнко

Олександр Федієнко — колишній голова правління Інтернет асоціації України. Народний депутат України 9-го скликання, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, голова підкомітету цифрової інфраструктури, електронних комунікацій та смарт-інфраструктури, пише Вікіпедія.

мобілізація війна в Україні новини України
У РФ різко злетіли літаки: у найближчі години може бути ракетний обстріл України

У РФ різко злетіли літаки: у найближчі години може бути ракетний обстріл України

00:04Україна
Рій "Шахедів" наближається до Києва: тривога шириться Україною

Рій "Шахедів" наближається до Києва: тривога шириться Україною

22:33Війна
Відбір до ЧС-2026: Україна не змогла обіграти Азербайджан

Відбір до ЧС-2026: Україна не змогла обіграти Азербайджан

21:30Спорт
