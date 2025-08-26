Виїзд за кордон дозволено: уряд ухвалив зміни для українських чоловіків

Уряд України оновив порядок перетину державного кордону.

https://glavred.net/ukraine/vyezd-za-granicu-razreshen-pravitelstvo-prinyalo-izmeneniya-dlya-ukrainskih-muzhchin-10692887.html Посилання скопійоване

Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком 18-22 років / Колаж: Главред, фото: ДПСУ

Ключові тези Свириденко:

Порядок перетину держкордону оновлено

Чоловіки 18–22 років зможуть безперешкодно виїжджати за кордон

Рішення стосується всіх громадян відповідного віку

Уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно виїжджати за кордон і повертатись в Україну під час воєнного стану. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, рішення стосується всіх громадян відповідного віку. Також безперешкодно кордон зможуть перетинати й ті, хто з різних причин перебуває за кордоном.

відео дня

"Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною", - наголосила Свириденко.

Зміни набудуть чинності наступного дня після офіційного опублікування постанови.

Юлія Свириденко НОВА, премʼєр міністр України / Інфографіка: Главред

Що говорили в Раді про послаблення умов виїзду за кордон

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт про можливість виїзду за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років ще потребує широкого обговорення. До дискусії залучать парламентські комітети, військових та представників громадянського суспільства.

"Ми маємо співвіднести оці всі речі з тим, як це, скажімо, позначиться на тому, як Україна буде вести оборону з боку агресії, яку здійснює Російська Федерація. Дискусія відкрита, ми будемо чекати на позицію комітетів, ми будемо спілкуватися з військовими, ми будемо спілкуватися з громадянським суспільством, і тоді парламент буде приймати відповідні рішення", - сказав Стефанчук в інтерв’ю Суспільному.

Він підкреслив, що такі питання не повинні перетворюватися на короткочасний інформаційний хайп. Також він висловив сумнів щодо ефективності ініціативи про посилення відповідальності за незаконний перетин кордону, вважаючи, що нині вона не матиме суттєвого впливу на соціальну ситуацію в Україні.

Виїзд українців за кордон - останні новини

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду спростити перетин кордону для молоді віком від 18 до 22 років. За його словами, така ініціатива дозволить українським родинам відчути більше свободи та впевненості.

Уже 25 серпня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13685, який дозволяє виїзд за кордон чоловікам до 25 років, які не підлягають мобілізації. Згідно із законом, обмеження на виїзд не поширюватимуться на призовників і військовозобов’язаних, які у поточному чи наступному році ще не досягли віку призову.

Як повідомляв Главред, 26 серпня Зеленський повідомив, що уряд оновить правила виїзду за кордон для чоловіків віком 18–22 роки. Рішення погоджене з військовим командуванням і найближчим часом набуде чинності.

Читайте також:

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред