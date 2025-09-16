В Україні готують нові правила мобілізації - у кого відберуть відстрочку

Частина студентів може втратити відстрочки від мобілізації, якщо Верховна Рада прийме законопроєкт № 13634, який посилює правила їх отримання.

Мобілізація 2025 - хто через нові зміни може втратити відстрочку / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Хто втратить відстрочку від мобілізації 2025

Які умови мобілізації студентів Україна 2025

Хто зі студентів може втратити відстрочку

Верховна Рада розглядає законопроєкт № 13634, який може радикально змінити правила відстрочок від мобілізації, особливо для студентів, учнів профтехучилищ та освітян. Якщо його ухвалять, право на відстрочку збережуть лише ті, хто відповідає низці нових суворих умов, таких як обмеження за віком, формою навчання та строками освітніх програм. Для багатьох це означатиме, що академічні відпустки, повторні курси чи вступ після 25 років вже не будуть підставою для звільнення від призову.

Главред з’ясував, хто вже скоро може втратити право на відстрочку.

Відстрочка від мобілізації 2025 Україна - що пропонує законопроєкт № 13634

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт №13634, що стосується прав педагогічних працівників та здобувачів освіти. Як повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради, документ гарантує збереження державних гарантій у сфері освіти навіть в умовах воєнного стану. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Водночас автори законопроєкту наголошують, що він має ліквідувати прогалини в законодавстві, які дозволяли уникати мобілізації. Ініціатива передбачає внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", зокрема уточнює умови надання відстрочки для учнів професійно-технічних закладів, студентів коледжів та університетів.

Кого можна забронювати від мобілізації / Інфографіка: Главред

Хто отримає право на відстрочку 2025

Законопроєкт про зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначає нові правила відстрочки від призову у 2025 році. Вона надаватиметься учням профтехів і коледжів лише за умови, що навчання розпочато не пізніше року досягнення 25-річного віку, форма навчання є денною або дуальною, а освіта здобувається вперше на цьому рівні. Такі ж вимоги діятимуть і для студентів вишів.

Крім того, Кабмін пропонує обмежити відстрочку стандартним строком навчання, визначеним освітньою програмою (послідовна освіта).

Право на відстрочку також матимуть докторанти, лікарі-інтерни та резиденти, проте лише в разі, якщо це їхня перша освіта відповідного рівня.

Таким чином, нововведення уніфікують правила і унеможливлять здобуття другої чи третьої освіти з метою уникнення мобілізації.

Розшук ТЦК — що потрібно знати / Інфографіка - Главред

Хто втратить право на відстрочку 2025

Право на відстрочку від мобілізації залишатиметься лише за студентами денної або дуальної форми навчання, які вкладаються у встановлений термін своєї освітньої програми.

Наприклад, якщо бакалаврська програма почалася у вересні 2023 року, її завершення має припасти на червень 2027-го. У випадку переведення на подовжений термін через академвідпустку, перездачі чи відрахування з подальшим поновленням, після червня 2027 року студент виходить за межі розрахункового строку і автоматично втрачає право на відстрочку.

Таким чином, більше не можна буде штучно затягувати навчання, аби залишатися студентом лише для уникнення мобілізації. Будь-які перерви у навчанні, академвідпустки чи повторне проходження курсу означатимуть втрату відстрочки від мобілізації в Україні.

Ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Мобілізація студентів Україна 2025 - що таке послідовна освіта для отримання відстрочки

Послідовна освіта означає здобуття нового освітнього рівня лише після завершення попереднього відповідно до визначеної освітньої ієрархії. Про це в коментарі "РБК-Україна" пояснила військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Діана Тернова.

"Простою мовою, після школи – вступ до коледжу або університету, після бакалавра – вступ на магістратуру. Після магістратури – вступ до аспірантури. Тобто ті особи, які здобувають освіту не послідовно, не зможуть отримати відстрочку від мобілізації", – розповідає Діана Тернова.

За її словами, відстрочка не передбачена для тих, хто навчається за заочною чи вечірньою формою, а також для відрахованих студентів.

Відстрочка для викладачів 2025 - нові правила

У законопроєкті пропонується надати відстрочку від мобілізації працівникам закладів освіти та науковцям, які мають науковий ступінь. Йдеться про наукових і науково-педагогічних співробітників університетів, працівників наукових установ та організацій, а також педагогічних працівників закладів фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) та загальної середньої освіти. Відстрочка поширюватиметься лише на тих, хто працює за основним місцем роботи щонайменше на 0,75 ставки.

Очікується, що ухвалення цього закону позитивно вплине на якість освіти, підвищить мотивацію громадян до послідовного здобуття знань, унеможливить використання навчання як способу уникнення служби та сприятиме зміцненню правопорядку в освітніх закладах.

Які пенсіонери України не підлягають мобілізації / Главред - інфографіка

Нові правила отримання відстрочок для студентів та викладачів – позиція МОН

Міністр освіти Оксен Лісовий зауважив, що студенти, які навчаються у непослідовному порядку, а також ті, хто розпочав здобувати освіту за кордоном після 24 лютого 2022 року, намагаються через суд оскаржити законодавчу норму щодо відстрочки від мобілізації. Вона не поширюється на тих, хто здобуває освіту повторно або в іноземних закладах.

Лісовий пояснив таке обмеження тим, що після початку повномасштабного вторгнення чимало чоловіків почали повторно вступати до навчальних закладів, у тому числі на вже отриманий чи навіть нижчий рівень освіти, щоб уникнути мобілізації.

Лісовий наголосив, що за останні шість місяців помітно зросла кількість військовозобов’язаних чоловіків старше 25 років, які навчаються послідовно на основі базової чи повної середньої освіти та користуються відстрочкою. За його словами, здобувачів профтехосвіти віком понад 25 років стало 17 338, а фахової передвищої освіти – 75 618.

"Зазначена тенденція потребує реагування і законодавчого урегулювання щодо визначення віку здобувачів професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти, який надаватиме право на відстрочку під час мобілізації", - вказує Лісовий.

Коли набудуть чинності нові правила отримання відстрочок для студентів

Адвокат Дар’я Тарасенко наголошує, що йдеться не про чинний закон, а лише про законопроєкт №13634 про мобілізацію. Наразі документ перебуває на розгляді у Верховній Раді України і може бути як ухвалений у запропонованій редакції, так і змінений або навіть повністю відхилений.

Як оформити відстрочку 2025 - Хто має право на відстрочку 2025 по новому закону

Подати заяву на відстрочку від мобілізації можна у будь-який час, оскільки закон не визначає чітких строків для звернення до ТЦК та СП. Юристка Марина Бекало наголошує, що головне зробити це до початку проходження військової служби, тобто до моменту відправлення на збірний пункт або зарахування до списків особового складу військової частини.

Які українці можуть проходити службу за місцем проживання / Главред - інфографіка

Якщо військовозобов’язаний отримує повістку для проходження ВЛК чи уточнення даних, рекомендується одразу подавати заяву на відстрочку. Її форма закріплена постановою Кабміну №560, а до заяви необхідно додати документи, що підтверджують право на відстрочку. Комісія при ТЦК та СП розглядає таке звернення протягом семи днів і ухвалює рішення — надати відстрочку чи відмовити.

"За потреби комісія надсилає запити до відповідних установ та організацій для підтвердження обставин, які надають право на відстрочку. В такому разі комісія ухвалює рішення наступного дня після отримання відповідей на такі запити. Залежно від ухваленого рішення, комісія видає довідку про надання відстрочки або обґрунтовану письмову відмову, яка може бути оскаржена в судовому порядку. На час ухвалення рішення комісією ТЦК та СП військовозобов’язаний не направляється на військово-лікарську комісію (ВЛК) і відповідно не може бути призваний на військову службу", — пояснила ТСН.ua адвокатка.

Для чоловіків, заброньованих за підприємствами чи організаціями, після отримання роботодавцем витягу з наказу про бронювання обов’язковим є взяття на спеціальний облік у ТЦК та СП. Лише після цього вони офіційно вважаються звільненими від призову.

