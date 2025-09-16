Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

В Україні готують нові правила мобілізації - у кого відберуть відстрочку

Юрій Берендій
16 вересня 2025, 16:15
544
Частина студентів може втратити відстрочки від мобілізації, якщо Верховна Рада прийме законопроєкт № 13634, який посилює правила їх отримання.
В Україні готують нові правила мобілізації - у кого відберуть відстрочку
Мобілізація 2025 - хто через нові зміни може втратити відстрочку / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Хто втратить відстрочку від мобілізації 2025
  • Які умови мобілізації студентів Україна 2025
  • Хто зі студентів може втратити відстрочку

Верховна Рада розглядає законопроєкт № 13634, який може радикально змінити правила відстрочок від мобілізації, особливо для студентів, учнів профтехучилищ та освітян. Якщо його ухвалять, право на відстрочку збережуть лише ті, хто відповідає низці нових суворих умов, таких як обмеження за віком, формою навчання та строками освітніх програм. Для багатьох це означатиме, що академічні відпустки, повторні курси чи вступ після 25 років вже не будуть підставою для звільнення від призову.

Главред з’ясував, хто вже скоро може втратити право на відстрочку.

відео дня

Відстрочка від мобілізації 2025 Україна - що пропонує законопроєкт № 13634

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт №13634, що стосується прав педагогічних працівників та здобувачів освіти. Як повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради, документ гарантує збереження державних гарантій у сфері освіти навіть в умовах воєнного стану. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Водночас автори законопроєкту наголошують, що він має ліквідувати прогалини в законодавстві, які дозволяли уникати мобілізації. Ініціатива передбачає внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", зокрема уточнює умови надання відстрочки для учнів професійно-технічних закладів, студентів коледжів та університетів.

В Україні готують нові правила мобілізації - у кого відберуть відстрочку
Кого можна забронювати від мобілізації / Інфографіка: Главред

Хто отримає право на відстрочку 2025

Законопроєкт про зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначає нові правила відстрочки від призову у 2025 році. Вона надаватиметься учням профтехів і коледжів лише за умови, що навчання розпочато не пізніше року досягнення 25-річного віку, форма навчання є денною або дуальною, а освіта здобувається вперше на цьому рівні. Такі ж вимоги діятимуть і для студентів вишів.

Крім того, Кабмін пропонує обмежити відстрочку стандартним строком навчання, визначеним освітньою програмою (послідовна освіта).

Право на відстрочку також матимуть докторанти, лікарі-інтерни та резиденти, проте лише в разі, якщо це їхня перша освіта відповідного рівня.

Таким чином, нововведення уніфікують правила і унеможливлять здобуття другої чи третьої освіти з метою уникнення мобілізації.

Розшук ТЦК — що потрібно знати
Розшук ТЦК — що потрібно знати / Інфографіка - Главред

Хто втратить право на відстрочку 2025

Право на відстрочку від мобілізації залишатиметься лише за студентами денної або дуальної форми навчання, які вкладаються у встановлений термін своєї освітньої програми.

Наприклад, якщо бакалаврська програма почалася у вересні 2023 року, її завершення має припасти на червень 2027-го. У випадку переведення на подовжений термін через академвідпустку, перездачі чи відрахування з подальшим поновленням, після червня 2027 року студент виходить за межі розрахункового строку і автоматично втрачає право на відстрочку.

Таким чином, більше не можна буде штучно затягувати навчання, аби залишатися студентом лише для уникнення мобілізації. Будь-які перерви у навчанні, академвідпустки чи повторне проходження курсу означатимуть втрату відстрочки від мобілізації в Україні.

Степени пригодности к военной службе, мобилизация
Ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Мобілізація студентів Україна 2025 - що таке послідовна освіта для отримання відстрочки

Послідовна освіта означає здобуття нового освітнього рівня лише після завершення попереднього відповідно до визначеної освітньої ієрархії. Про це в коментарі "РБК-Україна" пояснила військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Діана Тернова.

"Простою мовою, після школи – вступ до коледжу або університету, після бакалавра – вступ на магістратуру. Після магістратури – вступ до аспірантури. Тобто ті особи, які здобувають освіту не послідовно, не зможуть отримати відстрочку від мобілізації", – розповідає Діана Тернова.

За її словами, відстрочка не передбачена для тих, хто навчається за заочною чи вечірньою формою, а також для відрахованих студентів.

Відстрочка для викладачів 2025 - нові правила

У законопроєкті пропонується надати відстрочку від мобілізації працівникам закладів освіти та науковцям, які мають науковий ступінь. Йдеться про наукових і науково-педагогічних співробітників університетів, працівників наукових установ та організацій, а також педагогічних працівників закладів фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) та загальної середньої освіти. Відстрочка поширюватиметься лише на тих, хто працює за основним місцем роботи щонайменше на 0,75 ставки.

Очікується, що ухвалення цього закону позитивно вплине на якість освіти, підвищить мотивацію громадян до послідовного здобуття знань, унеможливить використання навчання як способу уникнення служби та сприятиме зміцненню правопорядку в освітніх закладах.

Які пенсіонери України не підлягають мобілізації
Які пенсіонери України не підлягають мобілізації / Главред - інфографіка

Нові правила отримання відстрочок для студентів та викладачів – позиція МОН

Міністр освіти Оксен Лісовий зауважив, що студенти, які навчаються у непослідовному порядку, а також ті, хто розпочав здобувати освіту за кордоном після 24 лютого 2022 року, намагаються через суд оскаржити законодавчу норму щодо відстрочки від мобілізації. Вона не поширюється на тих, хто здобуває освіту повторно або в іноземних закладах.

Лісовий пояснив таке обмеження тим, що після початку повномасштабного вторгнення чимало чоловіків почали повторно вступати до навчальних закладів, у тому числі на вже отриманий чи навіть нижчий рівень освіти, щоб уникнути мобілізації.

Лісовий наголосив, що за останні шість місяців помітно зросла кількість військовозобов’язаних чоловіків старше 25 років, які навчаються послідовно на основі базової чи повної середньої освіти та користуються відстрочкою. За його словами, здобувачів профтехосвіти віком понад 25 років стало 17 338, а фахової передвищої освіти – 75 618.

"Зазначена тенденція потребує реагування і законодавчого урегулювання щодо визначення віку здобувачів професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти, який надаватиме право на відстрочку під час мобілізації", - вказує Лісовий.

Коли набудуть чинності нові правила отримання відстрочок для студентів

Адвокат Дар’я Тарасенко наголошує, що йдеться не про чинний закон, а лише про законопроєкт №13634 про мобілізацію. Наразі документ перебуває на розгляді у Верховній Раді України і може бути як ухвалений у запропонованій редакції, так і змінений або навіть повністю відхилений.

Як оформити відстрочку 2025 - Хто має право на відстрочку 2025 по новому закону

Подати заяву на відстрочку від мобілізації можна у будь-який час, оскільки закон не визначає чітких строків для звернення до ТЦК та СП. Юристка Марина Бекало наголошує, що головне зробити це до початку проходження військової служби, тобто до моменту відправлення на збірний пункт або зарахування до списків особового складу військової частини.

Які українці можуть проходити службу за місцем проживання
Які українці можуть проходити службу за місцем проживання / Главред - інфографіка

Якщо військовозобов’язаний отримує повістку для проходження ВЛК чи уточнення даних, рекомендується одразу подавати заяву на відстрочку. Її форма закріплена постановою Кабміну №560, а до заяви необхідно додати документи, що підтверджують право на відстрочку. Комісія при ТЦК та СП розглядає таке звернення протягом семи днів і ухвалює рішення — надати відстрочку чи відмовити.

"За потреби комісія надсилає запити до відповідних установ та організацій для підтвердження обставин, які надають право на відстрочку. В такому разі комісія ухвалює рішення наступного дня після отримання відповідей на такі запити. Залежно від ухваленого рішення, комісія видає довідку про надання відстрочки або обґрунтовану письмову відмову, яка може бути оскаржена в судовому порядку. На час ухвалення рішення комісією ТЦК та СП військовозобов’язаний не направляється на військово-лікарську комісію (ВЛК) і відповідно не може бути призваний на військову службу", — пояснила ТСН.ua адвокатка.

Для чоловіків, заброньованих за підприємствами чи організаціями, після отримання роботодавцем витягу з наказу про бронювання обов’язковим є взяття на спеціальний облік у ТЦК та СП. Лише після цього вони офіційно вважаються звільненими від призову.

Вам також може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація мобілізація в армію новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Їй не боляче": Зеленський емоційно відреагував на безперервні атаки РФ

"Їй не боляче": Зеленський емоційно відреагував на безперервні атаки РФ

17:08Україна
Росіяни з п'яти бригад на межі оточення: ЗСУ зривають масштабну операцію РФ

Росіяни з п'яти бригад на межі оточення: ЗСУ зривають масштабну операцію РФ

16:42Фронт
Путіну потрібна нова війна, він уже має план: що задумав глава Кремля

Путіну потрібна нова війна, він уже має план: що задумав глава Кремля

16:41Світ
Реклама

Популярне

Більше
Більше не лисий бородань: утікач Влад Яма змінив імідж

Більше не лисий бородань: утікач Влад Яма змінив імідж

Фінансова фортуна усміхнеться чотирьом знакам зодіаку 16 вересня: хто у списку

Фінансова фортуна усміхнеться чотирьом знакам зодіаку 16 вересня: хто у списку

Карта Deep State онлайн за 16 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 16 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Ноги об нього витерла: Пугачова довела Кіркорова своїм одкровенням

Ноги об нього витерла: Пугачова довела Кіркорова своїм одкровенням

Не доля: чотири знаки зодіаку, яким загрожує безліч розставань

Не доля: чотири знаки зодіаку, яким загрожує безліч розставань

Останні новини

17:09

Два підлітки знайшли найбільший скарб в історії України - що там було

17:08

"Їй не боляче": Зеленський емоційно відреагував на безперервні атаки РФВідео

16:56

Домашній убивця цвілі: лише два компоненти, і ніякої вогкостіВідео

16:55

Тренер "Ліги Сміху" Іван Люленов прокоментував розставання зі своєю дівчиною

16:42

Росіяни з п'яти бригад на межі оточення: ЗСУ зривають масштабну операцію РФ

Росія може розв'язати війну в Європі, все залежатиме від двох сценаріїв – ЖироховРосія може розв'язати війну в Європі, все залежатиме від двох сценаріїв – Жирохов
16:41

Путіну потрібна нова війна, він уже має план: що задумав глава Кремля

16:37

Не Олівʼє і не Цезар: салат з трьох інгредієнтів, який зʼїдять за 5 хвилин

16:36

У МАГАТЕ від імені України працюють люди державного зрадника Деркача - ЗМІ

16:35

На вершині не iPhone: названо найпопулярніші смартфони у світі

Реклама
16:24

"Вуха ріже": "зірка 90-х" звинуватила Пугачову у брехні

16:16

Magic Brothers Show запускає перший в Україні інтерактивний TikTok-серіал для дітей новини компанії

16:15

В Україні готують нові правила мобілізації - у кого відберуть відстрочку

16:04

У Польщі затримали українця та білоруску через інцидент із дроном - що відомо

16:03

Золота скоринка мрії: що перетворює картоплю на справжній шедеврВідео

15:57

Має більше 20 компонентів з США: ГУР розсекретило "начинку" одного з дронів РФ

15:56

У США помер популярний американський актор

15:54

Відомий співак розповів про інтимну зустріч з Іриною Білик

15:46

Заробили мільйони рублів: син Ротару з паспортом РФ розізлив пропагандистів

15:32

Експерти закликали у вересні натирати вікна корицею: навіщо це робити

15:31

Відбудова на новий лад. Як відновлення житла в Україні може сприяти поширенню принципів сталого будівництва новини компанії

Реклама
15:20

Як правильно вітатися на похороні: священник пояснивВідео

15:19

Фільм Птушкіна "Антарктида" став абсолютним рекордсменом: у чому досягненняВідео

15:12

Хіт сезону: дерева, які обов'язково саджати восени для яскравої весниВідео

15:03

ЄС відклав ухвалення 19-го пакета санкцій: у Зеленського назвали причину

14:51

НАБУ три роки знищувало вітчизняного виробника тепловізорів - експерт про скандал з "Арчер"

14:49

Такі носили лише дворяни - які прізвища видають шляхетне походження

14:35

"Наш роман триває": Костянтин Грубич висловився про Пугачову

14:35

Де дев’ятка серед шісток: лише найуважніші знайдуть відповідь всього за 7 секунд

14:34

Вчителям у 2026 році підвищать зарплати: скільки вони будуть отримувати

14:29

Розберуть зі столу першою: рецепт дуже смачної гарячої закуски

14:20

Буде кров, піт, бруд: як виконавець хіта "Червона рута" дізнався про мобілізацію сина

14:12

Обернеться до ЄС: на який крок наважиться Лукашенко після потепління у відносинах зі СШАВідео

14:11

Точно пролежить до весни: який овоч потрібно зберігати поруч із картоплеюВідео

14:04

Чому 17 вересня жінкам не можна важко працювати: яке церковне свято

13:58

Потужний оберіг дому чи джерело лиха: коли категорично не можна зрізати рогізВідео

13:47

"Білорусь - ресурс РФ": експерт зробив тривожну заяву про залучення Мінська до війниВідео

13:23

Росія атакувала Харків дроном, є постраждалі: перші кадри після ударуФото

13:22

Можливі мігрені та біль у суглобах: українців попередили про різку зміну погоди

12:48

В Росії може піднятися стихійний бунт: економіст спрогнозував реакцію Кремля

12:43

"Зірвався з ланцюга": зірка "Ліги сміху" зізнався, що зраджував вагітній дружиніВідео

Реклама
12:42

Рейтинг найсильніших боксерів світу: Усик втратив перше місце

12:39

По 5 грн уже не буде - названо нову ціну на один із найпопулярніших фруктів

12:34

Що додати в тісто для млинців, аби воно не рвалося: секрет в одному продукті

12:34

Потап підтримав Аллу Пугачову: з чим артист звернувся до Примадонни

12:13

Китайський гороскоп на завтра 17 вересня: Тиграм - успіх, Кроликам - фатальна зустріч

11:58

Збитки колосальні: РФ вдарила дронами по Епіцентру, пожежу досі гасятьФото

11:50

Це дівчинка: Преснякова і Подольську застукали в пологовому будинку з дитиною

11:41

Забезпечення армії РФ підривають: Сили оборони провели операцію в тилу противника

11:40

В Україні зросте прожитковий мінімум для всіх категорій населення: подробиці

11:34

У Львові масово перевіряють документи та оглядають авто: що сталося

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти