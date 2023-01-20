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Вторгнення в Україну з території Білорусі може розпочатися наприкінці 2023 року - ISW

20 січня 2023, 06:55
Кремль не просто переносить терміни реалізації свого попереднього плану, а готує абсолютно новий план дій.
Олександр Лукашенко, Володимир Путін
В ISW скоригували прогноз щодо вторгнення окупантів в Україну з Білорусі / УНІАН, скрін

Високопоставлені кремлівські чиновники продовжують проводити зустрічі з керівництвом Білорусі. Це може створити умови для нового наступу Росії на Україну з території Білорусі. Аналітики Інституту вивчення війни прогнозують, що це може статися наприкінці 2023 року.

В звіті ISW йдеться, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу і його білоруський колега Віктор Хренін в ході телефонної розмови 19 січня обговорили неуточнене двостороннє військове співробітництво, реалізацію невказаних заходів стратегічного стримування і "прогрес у підготовці" спільного російсько-білоруського регіонального угруповання військ.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в той же день зустрівся з самопроголошеним лідером Білорусі Олександром Лукашенком в Мінську і обговорив неназване російсько-білоруське "спільне бачення" війни Росії проти України.

Лавров і міністр закордонних справ Білорусі Сергій Алейник обговорили, як обидві країни можуть "перемогти в гібридній війні Заходу проти держав", і підписали неназваний меморандум про співпрацю щодо "забезпечення біологічної безпеки".

"Цей меморандум може бути головним індикатором активізації існуючої російської інформаційної операції, яка неправдиво звинувачує Україну у розробці хімічної та біохімічної зброї у нібито фінансованих США біолабораторіях в Україні, що було частиною приводу Кремля для вторгнення у лютому 2022 року", – попередили експерти ISW.

Зазначається, що найнебезпечниший план дій нового нападу Росії на Україну з боку Білорусі на початку 2023 року здається менш імовірним, але не виключено, що агресор може його реалізувати ближче до кінця року.

"Немає жодних спостережуваних ознак того, що російські сили в Білорусі мають структури управління і контролю, необхідні для нападу на Україну взимку або навесні 2023 року, про який Україна попереджала в кінці 2022-го. Але здається більш імовірним, що вони можуть створювати умови для нового плану нападу з РБ в кінці 2023 року, враховуючи недавні повідомлення української розвідки про те, що країни планують провести великі навчання ("Захід-2023" і "Союзний щит - 2023"), ймовірно, у вересні 2023 року", – зазначили в ISW.

Таким чином інститут скорегував свій прогноз щодо вторгнення окупантів в Україну з Білорусі. За словами військових експертів, це не просто перенесення термінів попереднього плану Кремля, а абсолютно новий план.

У ISW нагадали, що до осені 2023 року РФ може завершити один або кілька додаткових закликів у запас. Також країна-агресор може підготувати достатньою мірою військову промисловість, щоби забезпечити більшу частину необхідної техніки для відновлення вторгнення з Білорусі.

"Ми продовжуємо вважати, що напад Росії на Білорусь залишається малоймовірним сценарієм цієї зими, але більш імовірним восени 2023 року", – додали аналітики.

Ризик нового вторгнення в Україну з боку Білорусі

Польський аналітик Криштоф Войчал вважає, що Путін віддасть наказ наступати на Київ. Цього разу до росіян може приєднатися і армія Білорусі.

Військовий експерт Олег Катков вважає, що з боку Білорусі спостерігається загроза повторного наступу на Україну. Ця загроза не зникне аж до закінчення війни і перемоги України.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр сказала, що у Росії є кілька сценаріїв атаки на Україну - її окупаційна армія орієнтується згідно ситуації. На території Білорусі проводяться маневри, що вказують на перебування військ РФ у стані бойової готовності.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Москва готується до "певного загострення" ситуації на війні проти України в лютому. За його словами, Україна буде готова до будь-якого сценарію розвитку подій та відбиватиме ворожий наступ.

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