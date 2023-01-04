"Нам треба готуватися": Данілов попередив, що Росія піде на ескалацію війни в лютому

Секретар РНБО підкреслив, що є багато маркерів, які свідчать про те, що Росія готується до "певного загострення" у лютому.

Данілов попередив, що Росія готується до ескалації війни в лютому / УНІАН

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що російські окупанти готуються до загострення ситуації на фронті в лютому. За його словами, на це вказують певні маркери. Про це Данілов розповів в ефірі телемарафону.

"Лютий для них буде вирішальним. Тому що дати для них важливі, річниця тощо. Вони готуються до загострення. Зараз людина на прізвище Козак (соратник Медведчука, який втік в РФ, - Главред) активізувався та проводить зустрічі з європейськими діячами, щоб примусити нас до певних "мирних угод", аля "Мінськ-3". У нас є приводи говорити, що в лютому вони можуть мати ще одну спробу для того, щоб вирішити це питання", - сказав Данілов.

Він підкреслив, що є багато маркерів, які свідчать про те, що Росія готується до "певного загострення" у лютому. Серед таких маркерів Данілов згадав Мюнхенську безпекову конференцію, яка має відбутися у другій половині лютого, і "події в Нью-Йорку 23-24 лютого". "Червоний Хрест почав турбуватися, а чим же ми вбиваємо росіян", - додав секретар РНБО.

Данілов повідомив, що Україна готується до будь-якого розвитку подій. Два-три рази на тиждень відбувається засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де всі представники доповідають президенту, як діятимуть на тих чи інших напрямках, як відбиватимуть ту чи іншу загрозу, якщо вона буде існувати на території України.

"Нам не треба лякатися. Нам треба готуватися до цих речей, що ми й робимо", - резюмував секретар РНБО.

Росія готує новий наступ на Україну

Нещодавно начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розкрив хитрий план Кремля. За словами глави розвідки, він має інформацію про плани росіян провести нову хвилю мобілізації.

"При формуванні нових підрозділів їм (росіянам - ред.) не вистачає живої сили. Виходячи з цього, вони зараз розглядають і вже прийняли для себе рішення, щоб з 5 січня почати чергову хвилю мобілізації", - розповів Буданов.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що Росія в 2023 році – або з кінця січня, або в березні – може перейти в новий масштабний наступ. Ворог здатен спробувати захопити Київ, наступати на Донбасі та інших напрямках. Залужний підкреслив, що Україні потрібно більше озброєнь для звільнення своїх земель.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що наступні півроку будуть вирішальними для України. Український гарант закликав Захід підтримати Україну за чотирма напрямками - поразка енергетичного терору РФ, забезпечення стійкості української держави взимку, збільшення військової підтримки та сприяння формулі миру, яку пропонує Київ.

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