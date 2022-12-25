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РФ перекидає мобілізованих і техніку: Подоляк про можливе вторгнення з боку Білорусі

25 грудня 2022, 11:21
РФ хоче, щоб Білорусь перетягнула на себе частини українських військових і військової техніки.
Російські військові, Михайло Подоляк
Подоляк про можливе вторгнення з боку Білорусі / колаж фото Офіс президента України, Міноборони РФ

Росія перекидає до Білорусі мобілізованих та військову техніку. Українська розвідка весь час стежить за ситуацією. Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телеканалу FREEДОМ.

РФ хоче, щоб Білорусь відтягнула на себе частину сил і засобів України.

"Да. Росія перекидає туди мобілізованих. Частина цих мобілізованих йде на ті чи інші полігони, інструктори їх навчають, а потім вони повертаються на Запорізький або Донецький напрямок. Туди перекидають в основному елементи протиракетної і протиповітряної оборони. Це ракетні комплекси "Бук", "Тор", відповідно, ракетні комплекси С-300 і так далі", - сказав Подоляк.

За даними розвідки, в Білорусі немає ударних угруповань для наступу на Україну. Однак не можна виключати, що Білорусь може бути задіяна в сухопутній операції для розтягування українського війська і для відволікання уваги від Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей.

"Якщо пан Лукашенко в перші два-три тижні для себе не прийняв рішення брати участь в кампанії, коли, власне, і він був упевнений в тому, що Росія нас з вами поставить на коліна, то зараз брати участь в свідомо програшній кампанії — це значить просто підписати відразу собі довічний термін. Тобто сісти поруч на лаві підсудних разом з Путіним, Патрушевим, Ковальчуком і так далі. Я не думаю, що настільки спритна людина, яким є Олександр Григорович Лукашенко, не розуміє цього", — сказав Подоляк.

До того ж армія Білорусі практично не відрізняється за своєю силою від російських окупантів.

"Для якогось ефекту наступу, де є ліси, болота і так далі, потрібно мати дуже велике угруповання, насичене бронетехнікою, бойовими машинами піхоти, артилерією, авіацією і так далі. Всього цього немає, і все це може бути ефективно знищено нашими оборонними рубежами", - додав радник ОП.

Загроза вторгнення з боку Білорусі

Як повідомлялося, президент країни-агресора Володимир Путін поїхав до Мінська на зустріч з главою білоруського режиму Олександром Лукашенком. За словами керівника Офісу президента Михайла Подоляка, Путін зустрівся з Лукашенком, щоб змусити його виконати "союзницькі домовленості" і підтримати наступ на Україну.

За словами Подоляка, завдання Путіна - змусити Білорусь підтримати наступ на Україну в будь-якому вигляді. "Це можуть бути інформаційні кампанії, тренувальні заходи або навіть сухопутне вторгнення, але сумніваюся в можливості повторного наступу з території Білорусі", - сказав він.

Раніше Марк Фейгін заявив, що глава Кремля Володимир Путін намагається змусити Білорусь взяти участь у війні з Україною. Натомість сам білоруський диктатор Олександр Лукашенко не бажає цього і прагне "ухилитися" від тиску Москви. Як зазначив російський опозиціонер, самопроголошений президент Білорусі розуміє, що в разі активізації його ролі у війні з Україною, територія РБ також стане об'єктом цієї війни.

Він також вважає, що на тлі раптової смерті міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея у білоруського диктатора Олександра Лукашенка міг виникнути страх за своє життя. За його словами, Москва вважає Лукашенка дуже хитрим. Він маневрує десятиліттями і набрид ще до війни, бо отримував гроші і постійно щось обіцяв.

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