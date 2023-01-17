РФ і Білорусь будуть наступати на Київ - польський аналітик

Експерт переконаний, що саме для спроби "захоплення" столиці Путін проводить мобілізацію в Росії.

Росія може піти на Київ разом з Білоруссю / Колаж фото УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін, який розв'язав криваву війну проти України, віддасть наказ наступати на Київ. Цього разу до росіян може приєднатися і армія Білорусі. Про це заявив польський аналітик Криштоф Войчал, повідомляє Wirtualna Polska.

Він зазначив, що Путін був переконаний в тому, що Київ впаде вже через 3 дні. Саме через це, на думку аналітика, він "не підготувався краще".

Тепер "директор Росії" проводить мобілізацію і хоче відправити на фронт сотні тисяч окупантів. Саме їх він може використовувати для "захоплення" Києва.

"Другий наступ на Київ не тільки відбудеться, але і буде підтриманий силами білоруської армії ... Путін не просто так політично ризикував, оголошуючи мобілізацію, щоб не використовувати сотні тисяч призовників для досягнення повної перемоги. Половинчасті рішення кремлівську владу не цікавлять", - сказав Войчал.

Аналітик вважає, що в цьому питанні потрібно стежити за тим, що відбувається безпосередньо в Білорусі. Адже саме з цієї території може початися наступ.

"Інформація з цього напрямку має вирішальне значення для правильного і завчасного прочитання намірів Путіна, а також для передбачення "нульової години". Це момент другої операції по Києву ... Питання тільки в тому, чи вступить Білорусь у війну з Олександром Лукашенком біля керма – його маневрування в бік Путіна змусить змінити режим в Мінську", - пояснив аналітик.

Загроза нового наступу Росії на Україну

Олексій Арестович вважає, що окупант Російська Федерація може піти в атаку на запорізькому, Донецькому та Луганському напрямках. Можливо, загарбники спробують промацати ситуацію в Харківській області. Найбільш ймовірно, що вони кинуть всі сили на подальшу окупацію Донбасу.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр сказала, що у Росії є кілька сценаріїв атаки України - її окупаційна армія орієнтується по ситуації. На території Білорусі проводяться маневри, що вказують на перебування військ РФ у стані бойової готовності.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Москва готується до "певного загострення" ситуації на війні проти України в лютому. За його словами, Україна буде готова до будь-якого сценарію розвитку подій і відбивати ворожий наступ.

Інші новини: