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"Ймовірність наступу існує": експерт пояснив, коли зникне загроза з боку Білорусі

26 грудня 2022, 03:00
Поки на території Білорусі немає авіаційного угрупування, необхідного для підтримки наступу.
Белорусская боевая машина пехоты, белорусская БМП-2, Беларусь
Загроза наступу з боку Білорусі існує / Колаж фото Міноборони Білорусі, ua.depositphotos.com

З боку Білорусі спостерігається загроза повторного наступу на Україну. Ця загроза не зникне аж до закінчення війни та перемоги України. Про це заявив військовий експерт Олег Катков, повідомляє 24 канал.

Однак він додав, що зарано вигадувати точну дату, коли відбудеться ймовірний наступ з боку Білорусі.

"Не можна сказати, що немає вірогідності того, що Росія з білоруськими військами може напасти. Але говорити, що вони підуть 24, 25 чи 26 - мені здається, що тут краще прислуховуватися до офіційних джерел, а не до значно менш перевірених джерел", - зазначив Катков.

Експерт також зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення у лютому на території Білорусі було розміщено 77 вертольотів, штурмовиків та 15 винищувачів. Нині такого авіаційного угрупування там немає.

"Важливий той аспект, що прийом таких літаків, аби вони там могли базуватися, це окрема задача для білоруських аеродромів. Треба підготувати прийом такої кількості машин", - сказав Катков.

Він акцентував на тому, що в українських військових є всі засоби, завдяки яким заздалегідь буде помітно таку підготовку.

Загроза вторгнення з боку Білорусі

Як повідомлялося, президент країни-агресора Володимир Путін поїхав до Мінська на зустріч з главою білоруського режиму Олександром Лукашенком. За словами керівника Офісу президента Михайла Подоляка, Путін зустрівся з Лукашенком, щоб змусити його виконати "союзницькі домовленості" і підтримати наступ на Україну.

За словами Подоляка, завдання Путіна - змусити Білорусь підтримати наступ на Україну в будь-якому вигляді. "Це можуть бути інформаційні кампанії, тренувальні заходи або навіть сухопутне вторгнення, але сумніваюся в можливості повторного наступу з території Білорусі", - сказав він.

Раніше Марк Фейгін заявив, що глава Кремля Володимир Путін намагається змусити Білорусь взяти участь у війні з Україною. Натомість сам білоруський диктатор Олександр Лукашенко не бажає цього і прагне "ухилитися" від тиску Москви. Як зазначив російський опозиціонер, самопроголошений президент Білорусі розуміє, що в разі активізації його ролі у війні з Україною, територія РБ також стане об'єктом цієї війни.

Він також вважає, що на тлі раптової смерті міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея у білоруського диктатора Олександра Лукашенка міг виникнути страх за своє життя. За його словами, Москва вважає Лукашенка дуже хитрим. Він маневрує десятиліттями і набрид ще до війни, бо отримував гроші і постійно щось обіцяв.

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