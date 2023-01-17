"Для виконання завдань": РФ перекинула до Білорусі бомбардувальники Су-34 - чого очікувати Україні

Олег Жданов вважає, що такі маневри можуть серйозно загрожувати Україні.

РФ перекинула до Білорусі винищувачі Су-34 / Міноборони Білорусі

Росія перекинула до Білорусі свої винищувачі-бомбардувальники Су-34. Окупанти зізнаються, що будуть їх використовувати мінімум до кінця січня. Про це повідомляє Sputnik Білорусь.

РФ разом з Білоруссю стверджують, що ці бомбардувальники були перекинуті нібито "для спільних навчань".

"Російські авіапідрозділи почали прибувати в країну для участі в навчаннях як мінімум з 8 січня. Самі навчання пройдуть з 16 січня по 1 лютого", - йдеться в повідомленні.

Для використання російської авіації Лукашенко дозволив використовувати всі білоруські аеродроми і полігони.

Військовий експерт Олег Жданов переконаний в тому, що це може нести величезну загрозу для України. Про це він заявив у коментарі 24 каналу.

За його даними, з Курська в Барановичі прилетіло мінімум 4 винищувачі Су-34 і 4 винищувачі Су-30. Також до Білорусі прилетіли 4 військово-транспортні літаки АН.

"Су-34 – це фронтовий бомбардувальник, а Су-30 – це багатоцільовий літак, який може нести ракети класу повітря-земля", - сказав Жданов.

Загроза нового наступу Росії на Україну

Олексій Арестович вважає, що окупант Російська Федерація може піти в атаку на запорізькому, Донецькому та Луганському напрямках. Можливо, загарбники спробують промацати ситуацію в Харківській області. Найбільш ймовірно, що вони кинуть всі сили на подальшу окупацію Донбасу.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр сказала, що у Росії є кілька сценаріїв атаки України - її окупаційна армія орієнтується по ситуації. На території Білорусі проводяться маневри, що вказують на перебування військ РФ у стані бойової готовності.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Москва готується до "певного загострення" ситуації на війні проти України в лютому. За його словами, Україна буде готова до будь-якого сценарію розвитку подій і відбивати ворожий наступ.

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