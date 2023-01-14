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"Не хочемо давати козир Лукашенку": експерт розповів, чому Україна не б'є у відповідь по Білорусі

14 січня 2023, 18:06
Юридично удари України по Білорусі є абсолютно законними, тому що з її території здійснюється напад, уточнив експерт.
Олександр Кочетков, Україна, Білорусь
В України може існувати дипломатичне табу на удари у відповідь по Білорусі - Олександр Кочетков / УНІАН , facebook.com

Авіабаза РФ у Білорусі, яку обладнають на аеродромі в Зябрівці, призначена для штурмової авіації - фронтових винищувачів і бомбардувальників. Вона необхідна росіянам на випадок підтримки авіації Росії та Білорусі у разі повторного вторгнення РФ з півночі України.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик Олександр Кочетков.

"Її створюють для сукупної підтримки білоруської та російської авіації. Однак ця база знаходиться в безпосередній досяжності наших засобів протидії. І якщо там розмістили б стратегічні бомбардувальники, ми б їх повністю знищили", - говорить Кочетков.

У той же час, експерт повідомляє про те, що на удари у відповідь по території Білорусі в разі обстрілів в українських військових може існувати табу.

"Табу є, тому що ми не хочемо давати Лукашенку приводу розповідати населенню Білорусі про ворожий напад на їхню територію. Але як тільки білоруси переходять хоча б на сантиметр український кордон, ми почнемо бити по всіх цілях на території Білорусі. Це не стільки Військова, скільки дипломатична ситуація, адже юридично удари по Білорусі є абсолютно законними, бо з її території здійснюється напад. Але з дипломатичної точки зору ми не хочемо давати козир Лукашенку", - говорить Кочетков.

Раніше повідомлялося, що Росія і Білорусь з 16 січня по 1 лютого проводитимуть на території РБ спільні льотно-тактичні навчання. Як розповів боєць тероборони, військовий аналітик Андрій Коваленко В інтерв'ю Главреду. Якщо в цей період часу з білоруського повітряного простору по Україні запускатимуть ракети, це означатиме, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко здався під тиском російського диктатора Володимира Путіна.

Крім того, за словами командувача угрупованням сил засобів оборони Києва, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка, сили оборони України проводять підготовку до можливого повторного військового вторгнення окупантів Росія з території Білорусі. Київська область підготувалася потужно. Навколо самого Києва побудовані рубежі протяжністю близько 1 000 км.якщо ворог піде в атаку, його зупинять ще на кордоні.

Вторгнення в Україну з Білорусі - новини:

Білорусь Олександр Кочетков вторгнення Білорусі в Україну
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