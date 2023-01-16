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"Маємо необхідні сили": Білорусь засипала Україну новими погрозами

16 січня 2023, 04:45
У Білорусі цинічно брешуть про те, що Україна нібито "готує провокації на кордоні".
'Маємо необхідні сили': Білорусь засипала Україну новими погрозами
Білорусь погрожує Україні / Колаж фото УНІАН

У Білорусі цинічно заявили про готовність до нібито "провокацій" з боку України. Там вже кажуть, що підготувалися до цього. Про це заявив заступник держсекретаря Ради безпеки Білорусі Павло Муравейко, повідомляють місцеві пропагандисти.

Нові погрози посипались у бік України нібито через "неспокійно обстановку на кордоні". Муравейко намагається всіх переконати, що Україна може вчинити "акти агресії проти Білорусі".

"Тримаємо порох сухим, маємо необхідний комплект сил і засобів, які відреагують на будь-які прояви агресивності чи терористичної загрози на нашій території", – сказав він.

Загроза нового наступу Росії на Україну

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що окупант Російська Федерація може піти в атаку на запорізькому, Донецькому та Луганському напрямках. Можливо, загарбники спробують промацати ситуацію в Харківській області. Найбільш ймовірно, що вони кинуть всі сили на подальшу окупацію Донбасу.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр сказала, що у Росії є кілька сценаріїв атаки України - її окупаційна армія орієнтується по ситуації. На території Білорусі проводяться маневри, що вказують на перебування військ РФ у стані бойової готовності.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Москва готується до "певного загострення" ситуації на війні проти України в лютому. За його словами, Україна буде готова до будь-якого сценарію розвитку подій і відбивати ворожий наступ.

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