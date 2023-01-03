Загроза нового наступу РФ на Україну: у Міноборони розповіли, чи попередять у разі атаки

Ворог Російська Федерація змінює свої плани і часто ухвалює рішення в останній момент, зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Маневри в Білорусі вказують на те, що окупанти Росії в стані бойової готовності - Маляр / Міноборони України, Міноборони РФ

Говорити про попередження українців у разі нового наступу агресора Росії на Україну некоректно. У ворога є декілька сценаріїв, він орієнтується виходячи з ситуації, а самі виконавці можуть нічого не знати до останнього моменту. Київ відкрито каже, що на території республіки Білорусь проводяться маневри, які вказують на стан бойової готовності окупантів. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом у відповідь на питання про те, чи попередять українців у разі нового нападу Росії, наприклад з півночі, вона сказала, що про попередження говорити "некоректно".

За словами заступниці міністра оборони, у окупантів є декілька сценаріїв дій, і орієнтуються загарбники за ситуацією. Виконавці до останнього моменту можуть не знати, які операції їм накажуть виконувати.

"Вони теж приймають рішення в останні години і ті, хто його виконує, вони не знають за день до того, як, де і які будуть виконувати рішення", - пояснила обстановку Маляр.

Як стверджує заступниця глави Міноборони, з лютого на території республіки Білорусь відбувається пересування особового складу і військової техніки. Маневри фактично вказують на стан готовності окупантів.

"І ми завжди відкрито говоримо, що зараз на території Білорусі відбувається рух особового складу і техніки. Воно відбувається з лютого. Вони постійно імітують там навчання, насправді ж ми розуміємо, що це стан готовності", - сказала Маляр.

Також вона додала, що держава завжди має бути готова до будь-яких сценаріїв розвитку подій.

"Про те, що може бути більш інтенсивно використана Білорусь? Росія може використовувати все, що завгодно, це війна. Тому всі повинні бути готові до будь - якого розвитку подій, але розуміти, що ми володіємо інформацією і максимально, наскільки може бути держава, готові", - підкреслила Ганна Маляр.

Війна Росії проти України

Колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер вважає, що війна триватиме протягом 2023 року. На його думку, реальні перемовини для завершення військових дій можуть відбутися в разі поразок військ РФ на полі бою. Для цього ЗСУ потрібно розбити сили противника.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ просуваються в регіоні. Війська встановили вогневий контроль над стратегічно важливою трасою Р-66 Сватове-Кремінна. Іноді на неї виходять Сили спеціальних операцій для виконання певних завдань.

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник вважає, що як тільки промерзне земля, окупанти РФ знову спробують захопити Харків. За його словами, вони намагатимуться атакувати силами погано підготовлених мобілізованих осіб. Українські війська будуть відбивати наступ ворога.

Дивіться відео ТСН - Росія готує новий наступ на Україну

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