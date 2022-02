Вторгнення Росії: британський таблоїд, який назвав час атаки, пояснив, чому Путін не наважився

The Sun прогнозувало вторгнення в Україну о третій годині ночі 16 лютого / Фото Reuters

Британський таблоїд The Sun, який напередодні писав про те, що вторгнення Росії в Україну відбудеться о 03:00 за київським часом у середу, 16 лютого, відредагував свою гучну статтю.

Тепер у матеріалі йдеться, що ніч, коли мала відбутися атака РФ, в Україні пройшла без пригод.

"Холодне ясне небо над столицею Києвом, де місцеві жителі приготувалися до повітряного нальоту, залишалося безмовним", – пише видання.

Відсутність атаки у The Sun пояснили так: "Путін і далі змушує Захід губитися в здогадах" (Putin continued to keep The West guessing).

The Sun також пише, що напередодні в українській столиці нібито швидкими темпами готувалися до захисту країни - везли озброєння на бойові позиції.

Про нові терміни вторгнення в матеріалі е йдеться - зазначено лише, що воно може початися "в будь-який момент".

Можливе вторгнення Росії в Україну

12 лютого видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися 16 лютого.

У Кремлі з іронією поставилися до інформації ЗМІ про можливе вторгнення Росії в Україну о третій годині ночі середи, 16 лютого. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков запропонував українцям "поставити будильники і самим переконатися".

15 лютого президент США Джо Байден виступив з терміновою заявою через агресію Росії. За його словами, біля кордонів України знаходяться близько 150 тис. військ у Росії та Білорусі. Загроза вторгнення зберігається. При цьому США готові рішуче реагувати на вторгнення в Україну. Байден додав, що якщо буде атака РФ, США запровадять негайні санкції. Північний потік-2 не буде запущено.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає "цілком можливим", що Росія здійснить акт агресії щодо України цього тижня. За його словами, президент РФ Володимир Путін зробив для цього "все необхідне".

Постійний представник Росії в Європейському Союзі Володимир Чижов заявив, що Росія не планує здійснювати вторгнення в Україну ані 16 лютого, ані в будь-який інший день.

