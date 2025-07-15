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Американська зброя для України: ЄС готовий купувати, але є важливі нюанси

Руслан Іваненко
15 липня 2025, 18:46
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Партнери НАТО готуються передати озброєння Україні, покладаючись на закупівлю нового в США.
Военная помощь, НАТО
Трамп озвучує умови постачання систем Patriot Україні за підтримки країн НАТО / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Кілька країн ЄС готові купити зброю США для України
  • Ініціатива обговорюється після заяви Трампа щодо оплати НАТО
  • Відкритими залишаються питання обсягів та механізму поставок

Кілька країн Європейського Союзу підтвердили готовність закупити американське озброєння, аби згодом передати його Україні. Ініціатива обговорюється після заяви колишнього президента США Дональда Трампа, яку він озвучив напередодні, повідомляє Reuters.

У понеділок, 14 липня, Трамп заявив, що Сполучені Штати готові надати Україні системи протиповітряної оборони Patriot, ракети та інше озброєння, але за умови, що за це заплатять країни НАТО.

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Поки що залишаються відкритими ключові питання — які саме системи можуть бути передані Україні, у яких обсягах, хто і як буде здійснювати оплату, а також чи можлива оперативна доставка.

Американські офіційні особи вважають, що європейські партнери можуть передати зі своїх запасів озброєння Україні, а натомість закупити нове у США. Такий механізм дозволив би прискорити поставки, однак тимчасово знизив би обороноздатність країн-донорів, поки не буде отримане нове обладнання.

Водночас, як зазначає Reuters, частина країн ЄС, що потенційно долучаться до ініціативи, не мають чіткого уявлення, яке саме озброєння очікується від них.

"Ми готові брати участь. Звичайно, ми не можемо зробити це самостійно, нам потрібні інші партнери — але ми готові", — заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен.

помощь США, инфографика
Допомога США / Інфографіка: Главред

Крім того, як повідомляє агентство, голова НАТО Марк Рютте під час спільного виступу з президентом США у Білому домі 14 липня заявив, що до нової ініціативи можуть приєднатися Німеччина, Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Велика Британія, Нідерланди та Канада.

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Як повідомляв Главред, 14 липня під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп оголосив ультиматум Росії - 50 днів на укладення мирної угоди з Україною. Якщо цього не станеться, США введуть 100% мита на весь російський експорт.

Також Трамп підтвердив, що Україна отримає 17 систем Patriot, частина з яких прибуде вже найближчими днями. США постачають зброю, але її фінансування забезпечують країни НАТО, зокрема ЄС.

Крім того, Україна може розраховувати на значне постачання систем протиповітряної оборони, ракет та боєприпасів завдяки угоді між США та НАТО. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом.

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Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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