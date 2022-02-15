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Військові зайдуть без розпізнавальних знаків і займуть Київ: Трас описала сценарій вторгнення РФ

15 лютого 2022, 10:32
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Російське вторгнення може відбутися найближчим часом. Мета операції - захоплення столиці України, вважає глава МЗС Великої Британії Ліз трас.

Ліз трас, вторгнення
Ліз Трас описала можливий сценарій російського вторгнення в Україну / Колаж Reuters

Вторгнення Росії в Україну залишається досить імовірним сценарієм, заявила глава МЗС Великої Британії Ліз Трас.

За її словами, російські військові можуть зробити спробу вторгнення без розпізнавальних знаків і швидко зайняти Київ, повідомляє агентство Reuters.

"З точки зору термінів вторгнення, воно може відбутися у найближчий час", - сказала Трас.

Глава британського МЗС описала ймовірний план вторгнення таким чином: російські війська роблять спробу нападу без розпізнавальних знаків, як це було в 2014 році в Криму, і потім за кілька днів наступ може припинитися із захопленням Києва, який є головною метою операції.

Ризик вторгнення Росії

11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, зокрема, під час Зимових Олімпійських ігор.

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12 лютого видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ та американських військових, що напад Росії на Україну може статися найближчої середи, 16 лютого.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван також заявив, що Російська Федерація може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні — напад може статися до 20 лютого.

Салліван припустив, що, найімовірніше, Росія почне з повітряних бомбардувань і ракетних атак. Він стверджує, що операція Росії проти України може передбачати захоплення низки великих міст, зокрема Києва.

З позицією США не погодився Брюссель і Лондон. Як пише Politico, представник Великої Британії сказав, що у них "інша інтерпретація" розвідданих на 16 лютого і, загалом, в Європі "інша картина" того, що відбувається.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував дату можливого вторгнення Росії на територію України 16 лютого, яку раніше назвали західні ЗМІ. За його словами, зараз в інформпросторі занбагато згадок про це, але Україна повинна керуватися лише реальною інформацією.

14 лютого заступник Постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський заявив, що у Російської Федерації немає причин для вторгнення в Україну.

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