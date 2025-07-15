Одна країна ЄС не купуватиме зброю для України у США, інша висунула вимогу - ЗМІ

Новий проєкт Трампа щодо зброї для України викликав неоднозначну реакцію в Європі.

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Чехія не купуватиме американську зброю для України за схемою Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, US Army

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Чехія не долучиться проєкту США з закупівлі американської зброї для України

Чехія зосередиться на інших формах підтримки

У Польщі вважають, що платити за зброю має не ЄС, а Росія — через заморожені активи

Чехія не братиме участі у новому проєкті США, ініційованому за підтримки НАТО, який передбачає закупівлю американської зброї для України. Про це повідомив премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала у коментарі порталу Publico.

Фіала уточнив, що йдеться про проєкт, запропонований командою президента США Дональда Трампа, і підкреслив, що Чехія має власний вектор підтримки України.

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"Чеська Республіка зосереджується на інших проєктах і шляхах допомоги Україні, наприклад, через ініціативу з боєприпасами. Тому наразі ми не розглядаємо можливість приєднання до цього проєкту", - пояснив він.

Коментар Польщі про закупівлю зброї

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що підняв питання щодо ініціативи Дональда Трампа з продажу зброї Україні на зустрічі з європейськими колегами.

"Я запитав колег-міністрів про те, хто має заплатити за це обладнання. Чи європейські платники податків, чи, на мою думку, краще, щоб за це заплатив агресор із заморожених коштів (заморожені активи Росії - Главред)", - заявив він після зустрічі глав МЗС країн ЄС Брюсселі, пише РАР.

Проєкт Трампа з закупівлі зброї для України - головне

Під час зустрічі з новим генсеком НАТО Марком Рютте 14 липня президент США Дональд Трамп озвучив жорсткий ультиматум для Росії - 50 днів на укладення мирної угоди з Україною. Якщо Кремль цього не зробить, США запровадять 100% мита на весь російський експорт.

Крім того, було оголошено про надання Україні 17 систем Patriot, частина з яких прибуде вже в найближчі дні. Зброя надходить від США, але фінансування поставок здійснюють країни НАТО, передусім ЄС.

Генсек НАТО Рютте підтвердив, що в межах нової угоди між США і НАТО Україна отримає масштабну допомогу в сфері ППО, ракет і боєприпасів. За його словами, розширення оборонного виробництва Альянсу дозволить сформувати значні пакети підтримки, не ослаблюючи обороноздатність самих країн НАТО.

Як повідомляв Главред, США планують реалізувати озброєння союзникам по НАТО на суму $10 млрд у межах механізму постачання зброї для України. Дональд Трамп заявив, що йдеться про найсучаснішу американську техніку, яку після закупівлі союзниками отримає українська армія.

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Про персону: Петр Фіала Петр Фіала — чеський політолог і політик, керівник Громадянської демократичної партії з 2014 року. Прем'єр-міністр Чехії з 28 листопада 2021 року, пише Вікіпедія.

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