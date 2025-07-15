Кабмін призначив нового мовного омбудсмена: що про неї відомо

Уповноваженою із захисту державної мови призначили Олену Івановську.

https://glavred.net/ukraine/kabmin-naznachil-novogo-yazykovogo-ombudsmena-chto-o-ney-izvestno-10681721.html Посилання скопійоване

Кабмін призначив нового мовного омбудсмена / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ukrainka.org.ua

Коротко:

Івановська замінила на посаді Тараса Креміня

Олена Івановська - доктор філологічних наук

Кабінет міністрів України призначив нового мовного омбудсмена, ним стала Олена Івановська. Про це йдеться в рішенні уряду від 15 липня.

Як зазначили в Кабміні, рішення про призначення Івановської мовним омбудсменом ухвалили шляхом відкритого голосування.

відео дня

Таким чином, вона замінила на цій посаді Тараса Креміня, який перебував на посаді з 8 липня 2020 року.

Олена Івановська - докторка філологічних наук, професорка КНУ імені Шевченка. Понад 20 років Івановська викладає фольклористику, є авторкою понад 100 наукових праць, зокрема про захист української мови.

Івановська захистила кандидатську дисертацію на тему "Фольклористична спадщина Ганни Барвінок". Її докторська називалася "Суб'єктно-образна система фольклору: категоріальний аспект".

Кандидатура Івановської була висунута на посаду мовного омбудсмена після завершення повноважень Тараса Креміня. Рішення про висунення ухвалив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

На посаду мовного омбудсмена також претендували ексзаступник міністра освіти та заступник держсекретаря Кабміну Павло Полянський і кандидатка філологічних наук, старша наукова співробітниця в Інституті мистецтвознавства ім. Рильського НАН України Ірина Ковальська. Рильського НАН України Ірина Коваль-Фучило. Пізніше Коваль-Фучило зняла свою кандидатуру, і Мін'юст запропонував кандидатуру актора Олександра Завальського, якого розкритикували за роботу на православному телеканалі "Глас".

Діяльність Тараса Креміня на посаді мовного омбудсмена - що відомо:

У 2024 році уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наклав 97 штрафів на загальну суму 360,4 тисяч гривень за порушення мовного законодавства.

Нещодавно Тарас Кремінь заявив, що артист Андрій Данилко, відомий під псевдонімом Вєрка Сердючка, уникне покарання за виступ на концерті російською мовою.

До цього Тарас Кремінь звернувся до поліції, щоб правоохоронці розібралися в ситуації після концерту Андрія Данилка.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред