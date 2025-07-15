Напруга на "Вемблі": що зробив Дюбуа під час битви поглядів

Дюбуа висловлював упевненість у своїй перемозі, намагаючись психологічно вплинути на Усика перед важливим реваншем.

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Усик залишився спокійним під час битви поглядів, а Дюбуа намагався провокувати його / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Усик і Дюбуа провели битву поглядів біля "Вемблі" перед реваншем 19 липня

Усик спокійний, Дюбуа намагався провокувати, команда Усика була голосною

Перший бій 2023 року закінчився нокаутом Усика у дев’ятому раунді

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO в надважкій вазі Олександр Усик і британський претендент Даніель Дюбуа провели традиційну битву поглядів біля легендарного стадіону "Вемблі" в Лондоні напередодні їхнього другого поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу, який відбудеться 19 липня. Відео з цього інциденту опублікував DAZN Boxing.

Українець вів себе стримано і спокійно, демонструючи впевненість, тоді як Дюбуа намагався спровокувати опонента, вигукуючи заяви про те, що саме він стане новим чемпіоном. Особливо було помітно, що британського боксера дратувала гучна підтримка команди Усика, у той час як прихильники Дюбуа поводилися значно тихіше.

відео дня

На відміну від квітневої зустрічі поглядів, що також проходила на "Вемблі", цього разу обійшлося без серйозних провокацій чи конфліктів.

Олександр Усик / інфографіка: Главред

Нагадаємо, що їхній перший поєдинок відбувся 26 серпня 2023 року у польському Вроцлаві, де Усик здобув переконливу перемогу нокаутом у дев’ятому раунді, захистивши свої титули і встановивши статус одного з найкращих боксерів світу у надважкій вазі.

Цей реванш привертає велику увагу в боксерських колах, оскільки на кону стоятимуть не лише титули, а й престиж абсолютного чемпіона світу.

Битва поглядів / Фото: скріншот

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Як повідомляв Главред, у суботу, 19 липня, відбудеться реванш між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком і володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

Крім того, Донецький "Шахтар" упевнено розпочав єврокубковий сезон, розгромивши фінський "Ільвес" у першому матчі кваліфікації Ліги Європи — 6:0.

Також Таїсія Онофрійчук стала чемпіонкою Європи в особистому багатоборстві з художньої гімнастики з результатом 117,800 бала. Українська гімнастка випередила срібну призерку Стіліану Ніколову з Болгарії на 1,100 бала.

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Про персону: Олександр Усик Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

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