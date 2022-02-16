У Росії заявили про початок відведення військ з анексованого Криму

Підрозділи Південного військового округу нібито вже завершили участь у навчаннях і залізницею повертаються в пункти постійної дислокації.
У Міністерстві оборони Росії повідомили, що підрозділи Південного військового округу повертаються з навчань в окупованому Криму на місця постійної дислокації.
Як йдеться на сайті Міноборони Росії, підрозділи Південного військового округу вже завершили участь у навчаннях на полігонах анексованого півострова, а тому залізницею повертаються в пункти постійної дислокації.
Підрозділи нібито забрали танки, бойові машини піхоти і самохідні артилерійські установки.
Як повідомляв Главред, раніше РФ заявила про виведення частини військ з навчань у Білорусі, але США, НАТО і Україна не зафіксували цього.
Глава МЗС Дмитро Кулеба прокоментував повідомлення Міноборони РФ про початок повернення підрозділів Південного і Західного округів в місця дислокації після навчань. За його словами, Україна не вірить заявам РФ і повірить у деескалацію, коли побачить реальне відведення військ.
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