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Чи готовий Трамп постачати Україні ракети великої дальності: CNN розкрило деталі

Віталій Кірсанов
15 липня 2025, 20:40
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Трамп обговорював з євросоюзниками можливість надати Україні певні види наступальної зброї.
Трамп не виключає постачання Україні ракет великої дальності
Трамп не виключає постачання Україні ракет великої дальності / Колаж: Главред, фото: ОП, defence-ua.com

Коротко:

  • Трамп цікавився, чи здатна Україна завдавати ударів глибоко по РФ
  • Поставки Україні систем ППО є критично важливими

Президент США Дональд Трамп не виключає можливості постачання Україні ракет дальньої дальності, які дозволили б їй атакувати вглиб Росії. Про це пише CNN з посиланням на чиновників, знайомих із ситуацією.

За їхніми словами, останні кілька тижнів глава Білого дому обговорював з європейськими союзниками можливість надати Україні певні види наступальної зброї, зокрема тієї, яку президент України Володимир Зеленський раніше просив у США.

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Також, розповіло поінформоване джерело, Трамп цікавився, чи здатна Україна завдавати ударів глибоко по Росії. Нещодавно видання Financial Times оприлюднило епізод цієї телефонної розмови глави Білого дому із Зеленським.

Джерела CNN заявили, що це було одне з численних запитань, яке президент США ставив під час дзвінка, і звучало мимохідь. Після розмови, кажуть вони, Україна з європейськими країнами та США продовжувала обговорювати можливе надання їй ракет дальнього радіусу дії.

Однак після оприлюднення згаданого епізоду розмови між Трампом і Зеленським Білий дім заявив, що уривок було вирвано з контексту. Прессекретарка Керолайн Лівітт наголосила, що "президент Трамп просто ставив запитання, а не заохочував подальші вбивства".

"Цей епізод підкреслює нинішню динаміку відносин між двома країнами, адже Зеленський невпинно працює над тим, щоб здобути прихильність Трампа, і не хоче втрачати обмежену підтримку з боку Сполучених Штатів", - ідеться в матеріалі.

Видання нагадало також, що представник Трампа в НАТО Метт Вітакер напередодні заявляв, що при постачанні зброї Україні зараз основна увага зосереджена на оборонних системах, як-от ракетні батареї Patriot, але він не відкидав можливості постачання наступальної зброї.

"Очевидно, що системи протиповітряної оборони є критично важливими в цій ситуації, але водночас ми нічого не прибираємо з порядку денного", - сказав він.

Допомога Україні від США - останні новини

Як писав Главред, 14 липня президент США Дональд Трамп повідомив, що в Україну найближчим часом буде відправлено 17 зенітно-ракетних комплексів Patriot. Частина з них прибуде вже через кілька днів. Крім того Трамп попередив диктатора Путіна, що в того є лише 50 днів, щоб укласти мирну угоду з Україною, адже в іншому разі на Росію чекають наслідки.

Відомо також, що США планують продати союзникам по НАТО озброєння на $10 млрд у рамках механізму постачання зброї Україні. За словами президента Дональда Трампа, йдеться про найсучаснішу американську техніку, яку згодом отримає Україна.

Пізніше в Кремлі відреагували на заяви президента США Дональда Трампа запровадити жорсткіші санкції проти Росії. Москва погрожує продовженням бойових дій.

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Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін крилаті ракети війна Росії та України
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